Chronique - Le succès de Glasgow ne tient qu’à un mot

La COP26 s’achève ce week-end. Un premier projet d’accord se trouve sur la table. Mais le diable est dans les détails. Un mot peut tout changer, comme le rappelle le final à rebondissements de l’Accord de Paris en 2015. Il faut lire ou relire cet article du «Guardian» du 16 décembre 2015 titré «Comment une erreur typographique a failli faire dérailler l’Accord de Paris». À la dernière minute du marathon de négociations, la délégation américaine achoppe sur le mot qui tue dans le projet final: ce «shall» ou «doit» qui donne aux États industrialisés l’obligation légale d’atteindre les objectifs climatiques posés par l’accord. Washington et son armée de juristes, littéralement horrifiés de cette contrainte légale nouvelle selon eux, mettent leur veto. Ils exigent le conditionnel, «should» ou «devrait». Sueurs froides du côté des négociateurs français. Si le changement est soumis au plenum, le risque de voir l’accord voler en éclats est évident. Les Français, selon le «Guardian», s’en sortiront par une pirouette en plaidant l’«erreur typographique». Et le conditionnel l’a emporté.

Cet épisode de l’histoire de l’Accord de Paris reste nimbé de mystère. Toujours est-il que ce conditionnel a conditionné toute la suite. Six ans plus tard, le but de la COP26 de Glasgow n’est autre que de forcer, enfin, la mise en œuvre des objectifs de Paris, soit de prendre les mesures nécessaires pour contenir la hausse de la température à 2 degrés maximum en comparaison de l’ère préindustrielle.

Au cœur du système de Paris, il y a les NDC, soit les contributions nationales pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Tous les cinq ans, les gouvernements doivent fixer de nouveaux NDC mais sans obligation de les réaliser. Plus d’un tiers des États n’a même pas fait l’effort de renouveler ses objectifs en 2020, témoin d’une détermination, disons, modeste. Résultat: en tenant compte des engagements pris, y inclus le feu d’artifice des promesses faites ces jours à Glasgow, la barre des 2 degrés reste largement dépassée. Et cela même au cas très peu vraisemblable où tous les engagements seraient honorés.

Alors à quelle aune faudra-t-il juger la conférence de Glasgow, qui se conclut ce week-end? Deux écoles. La première, représentée notamment par les États du Nord et leurs entreprises industrielles, conclut d’ores et déjà au succès de Glasgow. En positivistes, ces derniers se félicitent que les États se rangent unanimement derrière le constat d’urgence climatique du GIEC et applaudissent une pluie d’engagements nouveaux et inédits: l’annonce du net zéro en 2070 par New Delhi, la baisse de 30% des émissions de méthane concédée par 105 pays, la fin de la déforestation en 2030 déclarée par une majorité d’États, dont le Brésil, l’entente sino-américaine, les annonces chiffrées des pétroliers… Le changement de paradigme serait patent. Il n’y aurait plus d’échappatoire. La mise en œuvre suivra. Forcément!

La deuxième école, celle des activistes, hurle au blabla et parle d’échec tant que les mesures annoncées n’atteindront pas l’objectif de la limite des 2 degrés et ne seront pas contraignantes à court terme. Pour Greta et consorts, tout le reste n’est qu’enfumage.

Avouons que la frustrante histoire des négociations sur le climat donne raison à ces derniers. De nouvelles et simples promesses ne suffiront pas à sauver la COP26 et encore moins la planète. Espérons, ou rêvons, que Glasgow ne répétera pas «l’erreur typographique» corrigée par Paris en 2015. Le mot «shall» (doit) doit figurer dans l’accord pour qu’il soit crédible. Sinon il faudra à nouveau se contenter de ces «progrès» qui conduisent dans le mur.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

