Les défis de l’été 6/8 – Le subtil art de faire la lecture Cette semaine, notre journaliste enregistre un livre audio pour les personnes aveugles et malvoyantes. La tâche est ardue. Léa Selini

La lecture de «L’homme du lac», d’Arnaldur Indridason, n’est pas une mince affaire. Léa Sélini

J’aime lire. Je lis en tout temps, en tout lieu, dans toutes les conditions. J’ai toujours un livre qui traîne au fond de mon sac, que je déguste en silence, dans ma tête. Je n’aime ni les podcasts, ni la radio, ni la télévision et encore moins les livres audio. Pour moi, le son de la voix souille la pureté des mots couchés sur le papier. Oui, on en est là.

Et pourtant, je n’ai jamais pris en compte un paramètre de taille: je ne suis ni aveugle, ni malvoyante. Aucune restriction ne s’impose à moi. Alors, quand mes collègues choisissent de me défier en me faisant faire du bénévolat pour l’Association pour le bien des aveugles et malvoyants de Genève, c’est le drame. Non seulement je n’y connais rien, mais je suis mauvaise en diction, en ton, en tout. Tellement mauvaise que lors d’un cours de radio donné dans le cadre de ma formation en journalisme, la professeure m’a glissé lors de la reddition d’un travail: «Heureusement que vous travaillez dans la presse écrite, hein…»