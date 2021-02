Musique contemporaine – Le streaming fait retentir les «Reflections» de Michael Jarrell Espace 2 diffuse pour la première fois en Suisse la pièce du compositeur genevois. Une création avec l’OSR et le pianiste Bertrand Chamayou. Rocco Zacheo

Le compositeur Michael Jarrell présente «Reflection», son deuxième concerto pour piano et orchestre. Georges Cabrera

Par temps normaux, l’événement aurait ressemblé sans doute à ce qui s’est produit il y a une année et des poussières à Paris. À l’époque, le pianiste Bertrand Chamayou, accompagné par l’Orchestre philharmonique de Radio France et par le chef Kazuki Yamada, livrait en première mondiale aux plus de 2000 spectateurs présents les lignes de «Reflections». La pièce, un concerto pour piano façonné par le Genevois Michael Jarrell, se déployait alors dans ses trois mouvements, durant près d’une demi-heure, alignant passages quasi suspendus dans l’éther et éclats virtuoses. Aujourd’hui, une éternité plus tard, une tout autre histoire se déploie sous nos latitudes, qui a les traits de l’ersatz et de la petite consolation. Elle est à cueillir sur les ondes d’Espace 2 et sur le site de l’Orchestre de la Suisse romande, mercredi à 20 h, par l’entremise d’un streaming sonore qui rediffuse la captation réalisée au Victoria Hall il y a quelques jours.

Hommage à un ami

Cela n’a pas, il faut bien le reconnaître, l’envergure et l’éclat de l’expérience française, mais cette création suisse – l’OSR et la phalange parisienne sont les commanditaires de l’œuvre – réjouit pourtant le compositeur. «J’ai de la chance au fond, nous dit par écrans interposés Michael Jarrell. Ma musique est jouée et le projet a pu malgré tout aboutir alors qu’il était menacé. Tout le monde ne peut pas dire de même par les temps qui courent.» Après «Abschied», crée il y a vingt ans, ces «Reflections» constituent un deuxième pas de Jarrell dans le territoire concertant pour piano. La morphologie des deux pièces ne présente que très peu de ressemblances, mais il y a une continuité pourtant qui les unit: «Elle se situe dans ce qui a influencé leur écriture. La première est marquée par la disparition de mon père, au début de la conception d’«Abschied». La seconde porte les marques du décès d’un grand ami, Eric Daubresse, producteur de musique électronique à l’IRCAM, compositeur et figure qui a laissé une trace profonde au sein de la Haute École de Musique à Genève. C’était un homme empathique et d’une grande retenue. Autant de traits qu’on retrouve en particulier dans le deuxième mouvement de l’œuvre.»

Il n’a fallu que quelques répétitions pour mettre en place ces «Reflections». Un temps restreint durant lequel Jarrell dit s’être abstenu d’intervenir avec trop d’insistance auprès des musiciens, préférant laisser couler les notes sous l’impulsion du pianiste Bertrand Chamayou et ajuster ensuite quelques détails. «La simple présence du compositeur est en soi un fait important. Elle permet de mettre un visage à la succession de points noirs placés sur la partition.»