Encre bleue - Le stratus matinal

Mercredi, au saut du lit. À la radio, le bulletin météo annonce un stratus matinal sur le Plateau. Un phénomène qui va sans doute nous tenir compagnie les mois à venir. Tu parles d’un réveil!

La nouvelle me donne juste envie de rester sous la couette et d’attendre que ça passe. Il est temps de se mettre en mode hibernation…

Je ne sais pas vous, mais moi, le stratus automnal aurait tendance à me rendre un poil grinche, ou mélancolique, selon l’humeur du jour. Le vrai brouillard, quand on nage dedans, c’est autre chose. Plus mystérieux, plus romantique. Mais pas le stratus…

En bonne Genevoise, je devrais pourtant être vaccinée! Cette barre ouatée aux mille et une nuances de gris fait partie de notre ADN, pas vrai?

On a tous grandi avec elle planant sur nos têtes, encore que certains disent qu’elle était plus fréquente et tenace autrefois, et qu’il n’y a pas de quoi se plaindre. Certes. Mais tout de même.

Et puis le stratus divise la société, qui n’en a pas vraiment besoin: il y a ceux qui sont toujours en dessous, et ceux qui sont parfois au-dessus. Au soleil, donc. Ça fait des jaloux, forcément.

Pour ceux qui restent à perpète dans le gris souris, il n’y a pas trente-six mille façons de s’en sortir pour ne pas sombrer dans la déprime saisonnière.

Il faut travailler son humilité. Se dire qu’on n’est pas aidé par la nature mais qu’il faut faire avec, puisque tel est notre destin d’habitant près d’un lac et dans une cuvette.

Ou alors développer un optimisme forcené en misant sur la rapide dissipation du stratus matinal. Mission réussie hier, où la grisaille du matin a fait place à une lumineuse après-midi.

Dans les parcs, les enfants à bras nus couraient sur les pelouses tapissées de feuilles mortes et ramassaient les premiers marrons tombés au sol.

Bonjour l’automne!

