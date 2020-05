Conjoncture – Le stockage de brut devient l’atout décisif du négoce Patron de Mercuria, le Genevois Marco Dunand confirme que jamais le stockage des énergies, même renouvelables, n’avait autant influencé le business des matières premières. Philippe Rodrik

Le monde entier patauge dans une surproduction de pétrole inédite, souvent estimée à un milliard de barils. Soit plus de dix jours de consommation mondiale au rythme de 2019! Genève s’avère particulièrement concernée: un tiers des échanges d’or noir s’y effectue. Cette matière première n’est plus perçue comme une richesse, mais comme un risque de coûts de plus en plus difficiles à maîtriser. «Du coup, au bout du Léman, la dotation en infrastructures de stockage participe maintenant autant au succès des transactions que les cours du brut lui-même ou leur volatilité, relève Marco Dunand, directeur général et fondateur de Mercuria Energy Group en 2004. En d’autres termes, les entreprises de négoce doivent se muscler en stockage.» Et même pour les énergies renouvelables! Entretien.