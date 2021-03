Essai Alfa Romeo – Le Stelvio se muscle sous l’étiquette Veloce TI Ce SUV se pare d’une robe rappelant la version Quadrifoglio et distille 280 ch. Valérie Zermatten

L’Alfa Stelvio Veloce TI, un petit air de Quadrifoglio. ALFA ROMEO

Alfa Romeo propose un modèle intermédiaire de son SUV Stelvio en offrant une version Veloce TI (pour Turismo Internazionale) de 280 ch s’intercalant avant le haut de gamme Quadrifoglio de 510 ch. Les stylistes l’ont paré de quelques éléments rappelant cette dernière, comme le pare-chocs arrière et les jantes alu de 20 pouces.

L’habitacle reçoit aussi les mêmes sièges et quelques inserts de carbone. Mais si vous voulez pousser plus loin la ressemblance, vous devrez débourser 1600 fr. pour obtenir la calandre en V et les rétros extérieurs en fibre du même matériau.

Voilà qui ravira les amateurs de sensations sans se lancer dans l’acquisition d’une bombe de 510 ch.

Ce Stelvio Veloce Ti offre donc 280 ch, fournis par un quatre-cylindres turbo de deux litres. La gestion est confiée, en série, à la boîte automatique à huit rapports et le véhicule bénéficie de la traction intégrale assurée par le système Q4.

Alfa explique que la voiture atteint le niveau 2 de la conduite autonome. Si le maintien dans la voie et l’assistant pour angles morts sont installés en série, il faut ajouter 1800 fr. pour obtenir, entre autres, le régulateur de vitesse adaptatif et le contrôle intelligent de la vitesse.

Lors de nombreux parcours sur des routes le plus souvent sinueuses et escarpées, Valais oblige, le plaisir de conduite est omniprésent. Cette version offre un compromis parfait entre les motorisations moins expressives et le haut de gamme hyperpointu. La boîte ne rechigne jamais à suivre les envies du conducteur. Les relances sont violentes, les reprises en montagne véloces (c’est le cas de le dire) et le comportement très neutre fort encourageant.

Oui, la magie Alfa opère encore…