Petit-Saconnex – Le SSP soutient employés et usagers de la ludothèque Le groupe féministe du syndicat qui défend les employés du service public, ainsi que le collectif de la Grève féministe dénoncent un «déferlement de haine». Léa Frischknecht

Le SSP annonce soutenir l’équipe de la ludothèque du Petit-Saconnex, qui organisait, vendredi, une soirée sans «hommes cisgenres». Celle-ci a ensuite été annulée. LAURENT GUIRAUD

La polémique autour de la soirée en mixité choisie de la ludothèque du Petit-Saconnex, qui devait se tenir le 28 janvier, avant d’être annulée, continue de faire réagir. Après le PLR Ville de Genève, qui dénonçait, le jour même de l’événement, des «pratiques qui visent à diviser», c’est au tour du groupe féministe du Syndicat des services publics (SSP) de publier un communiqué de presse à ce sujet. Le 31 janvier, déjà, neufs collectifs militants tels que Grève féministe Genève ou les Foulards violets avaient annoncé leur soutien à la ludothèque dans un communiqué publié sur le site Renversé.

Tant le SSP que les collectifs militants dénoncent «le déferlement de haine» subi par les employés de la ludothèque. Selon les deux communiqués, celui-ci serait parti d’un «compte Instagram d’extrême droite appelant à harceler la ludothèque et à se rendre sur place pendant la soirée afin d’éviter l’exclusion des jeunes garçons blancs «cisgenres».

Défendre la mixité choisie

Dans son communiqué, le SSP défend également la liberté de se réunir en «mixité choisie». Pour rappel, la soirée jeux de la ludothèque devait se tenir sans «hommes cisgenres». Le syndicat avance que la non-mixité (ou «mixité choisie») a toujours été utilisée, notamment pas les groupes politiques et syndicaux pour revendiquer leurs droits. «Cela permet d’extérioriser des expériences vécues de sexisme ou d’autres formes de discriminations, qui ne s’exprimeraient pas sinon. On n’aurait pas idée d’avoir un employeur présent lors de réunions d’employés et d’employées dans un syndicat, alors pourquoi ne pas accepter que des personnes se rencontrent sans des hommes cisgenres, lorsque l’on traite de sexisme?» s’interroge le communiqué.

Le PLR Ville de Genève, par son opposition à cette soirée, est quant à lui accusé «de renverser la responsabilité du sexisme» en l’attribuant «aux personnes qui en sont victimes et aux éducateurs et éducatrices socioculturels qui travaillent tous les jours pour les supprimer».

