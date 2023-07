Natation – Le sprint vers Paris a commencé pour les Suisses Les Mondiaux de Fukuoka démarrent ce dimanche avec pour les Helvètes des ambitions contrastées mais avec tous le même objectif: celui de décrocher leur ticket olympique. Christian Maillard

À un an d’entrer en scène aux Jeux olympiques de Paris, les stars de la natation se défient aux Championnats du monde qui débutent ce dimanche à Fukuoka, sur l’île de Kyiushu, avec, pour les Suisses des ambitions contrastées. Au Japon, les plus grandes chances de médailles reposent essentiellement sur les épaules du Tessinois Noé Ponti. Médaillé de bronze il y a deux aux JO de Tokyo sur 100 mètres papillon, le Tessinois de 22 ans est prêt à rééditer son exploit, d’autant plus que ses deux gros rivaux dans cette discipline, l’Américain Caeleb Dressel et le Hongrois Kristof Milak, les deux nageurs qui le précédaient sur le podium olympique, sont les grands absents de ces joutes. «Je me sens bien dans l’eau», se contente de dire celui qui est aussi vice-champion d’Europe de la discipline, qui ne se met aucune pression, ce n’est pas son genre. Il aborde la compétition en pleine confiance.

Dans un pays qu’il aime depuis qu’il s’est révélé au plus haut niveau à Tokyo, ce spécialiste du papillon va passer ses journées dans l’eau en s’alignant dans six courses en quatre jours: soit le 50 m ce dimanche, le 100 m (le 28), le 200 (mardi) ainsi que les relais 4 x 200 m libre et le 4 x 100 m 4 nages. Son but est également de se qualifier pour les Jeux en France.

C’est dans tous les cas l’objectif principal de Jérémy Desplanches. 1’ 57”94: c’est écrit en gros, en gras, en couleur et ça clignote dans sa tête. C’est le chrono qu’il doit réaliser sur le 200 mètres quatre nages, sa spécialité, pour se rendre dans un an dans la Ville Lumière. Il s’est rasé pour l’événement! ’«C’est un temps clairement réalisable, s’exclame le sociétaire de Martigues. Cette saison, j’ai nagé en 1’ 58”70, mais 1’ 57”9 je l’ai réussi une vingtaine de fois. Cela ne devrait pas être un problème en soi. Après une saison un peu compliquée, j’ai éprouvé le besoin de prendre l’air avec un mois de pause à mi-mars pour remettre l’église au milieu du village. Cela m’a fait du bien…»

Les Suisses en lice Lisa Mamié visera une grosse performance sur 200 mètres brasse où elle est championne d’Europe. AFP Championnats du monde en grand bassin (23-30 juillet). Messieurs (6): Jérémy Desplanches (28 ans, Genève Natation, 100 m brasse, 200 m 4 nages, 4x100 m 4 nages), Antonio Djakovic (20, SC Uster Wallisellen, 200 m libre, 400 m libre, 4x200 m libre, 4x100 m 4 nages), Nils Liess (27, Genève Natation, 50 m libre, 4x200 m libre), Roman Mityukov (22, Genève Natation, 100 m libre, 50 m dos, 100 m dos, 200 m dos, 4x200 m libre, 4x100 m 4 nages), Noè Ponti (22, Nuoto Sport Locarno, 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon, 4x200 m libre, 4x100 m 4 nages), Marius Toscan (21, SV St-Gall-Wittenbach, 400 m 4 nages). Dames (2): Lisa Mamié (24, Limmat Sharks Zurich, 50 m brasse, 100 m brasse, 200 m brasse), Nina Kost (28, Genève Natation, 50 m libre, 100 m libre, 50 m dos, 100 m dos).

Pour lui, qui va aussi s’aligner sur 100 m brasse (ce dimanche), comme pour tous les autres Helvètes, «le sprint vers Paris» a déjà commencé. Il concerne également Roman Mityukov, qui va nager le 100 m libre ainsi que les 50 m, 100 m et 200 m dos, sa spécialité où il tentera de décrocher aussi son ticket pour aller voir la tour Eiffel. Le Genevois est aussi convaincu, tout comme Antonio Djakovic (200 m libre, 400 m libre, 4 x 200 et 4 x 100 4 nages), Nils Liess (dans les relais), Marius Toscan (400 4 nages), Lisa Mamié (50 m, 100 m et surtout sur 200 m brasse) ainsi que Nina Kost (50 m libre, 50 m et 100 m dos) de pouvoir respecter également les minimas.

À eux de gagner leurs premiers paris!



Le programme Mondiaux de natation à Fukuoka (Jap). Dimanche. Séries à partir de 3 h 30 (heure suisse) : 200 m quatre nages dames ; 400 m nage libre hommes ; 100 m papillon dames ; 50 m papillon hommes (avec Noé Ponti) ; 400 m nage libre dames ; 100 m brasse hommes (avec Jérémy Desplanches) ; 400 m quatre nages hommes ; 4 x 100 m nage libre dames ; 4 x 100 m nage libre hommes (avec Marius Toscan. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 400 m nage libre hommes (finale) ; 100 m papillon dames (demi-finales) ; 50 m papillon hommes (demi-finales) ; 400 m nage libre dames (finale) ; 100 m brasse hommes (demi-finales) ; 200 m quatre nages dames (demi-finales) ; 400 m quatre nages hommes (finales) ; 4 x100 m nage libre dames (finale) ; 4 x 100 m nage libre hommes (finale). Lundi. Séries à partir de 3 h 30 : 100 m dos dames ; 100 m dos hommes (avec Roman Mityukov) ; 100 m brasse dames (avec Lisa Mamié); 200 m nage libre hommes (avec Antonio Djakovic); 1 500 m nage libre dames. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 100 m brasse hommes (finale) ; 100 m papillon dames (finale) ; 100 m dos hommes (demi-finales) ; 100 m brasse dames (demi-finale) ; 50 m papillon hommes (finale) ; 100 m dos dames (demi-finales) ; 200 m nage libre hommes (demi-finales) ; 200 m quatre nages dames (finale). Mardi. Séries à partir de 3 h 30 : 50 m brasse hommes ; 200 m nage libre dames (et demi-finales) ; 200 m papillon hommes (avec Noé Ponti); 800 m nage libre hommes. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 1 500 m nage libre dames (finale) ; 50 m brasse hommes (demi-finales) ; 100 m dos dames (finale) ; 100 m dos hommes (finale) ; 200 m papillon hommes (demi-finales) ; 100 m brasse dames (finale) ; 200 m nage libre hommes (finale). Mercredi. Séries à partir de 3 h 30 : 50 m dos dames (avec Nina Kost); 100 m nage libre hommes (avec Roman Mityukov); 200 m quatre nages hommes (avec Jérémy Desplanches); 200 m papillon dames ; 4 x 100 m quatre nages mixte. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 800 m nage libre hommes (finales) ; 200 m nage libre dames (finale) ; 100 m nage libre hommes (demi-finales) ; 50 m dos dames (demi-finales) ; 200 m papillon hommes (finale) ; 50 m brasse hommes (finale) ; 200 m papillon dames (demi-finales) ; 200 m quatre nages hommes (demi-finales) ; 4 x100 m quatre nages mixte (finale). Jeudi. Séries à partir de 3 h 30 : 100 m nage libre dames (avec Nina Kost); 200 m dos hommes (avec Roman Mityukov); 200 m brasse hommes ; 200 m brasse dames (avec Lisa Mamié) ; 4 x 200 m nage libre dames. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 200 m papillon dames (finale) ; 100 m nage libre dames (demi-finales) ; 100 m nage libre hommes (finale) ; 50 m dos dames (finale) ; 200 m brasse hommes (demi-finales) ; 200 m quatre nages hommes (finale) ; 200 m brasse dames (demi-finales) ; 200 m dos hommes (demi-finales) ; 4 x 200 m nage libre dames (finale). Vendredi. Séries à partir de 3 h 30 : 100 m papillon hommes (avec Noé Ponti); 200 m dos dames ; 50 m nage libre hommes (avec Nils Liess); 50 m papillon dames ; 4 x 200 m nage libre hommes (avec Antonio Dkajovic, Nils Liess, Roman Mityukov); 800 m nage libre dames. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 100 m nage libre dames (finale) ; 100 m papillon hommes (demi-finales) ; 200 m dos dames (demi-finales) ; 50 m nage libre hommes (demi-finales) ; 200 m brasse dames (finale) ; 200 m dos hommes (finale) ; 50 m papillon dames (demi-finales) ; 200 m brasse hommes (finale) ; 4 x 200 m nage libre hommes (finale). Samedi. Séries à partir de 3 h 30 : 50 m nage libre dames (avec Nina Kost); 50 m dos hommes (avec Roman Mityukov); 50 m brasse dames (avec Lisa Mamié); 4 x 100 m nage libre mixte; 1 500 m nage libre hommes. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 50 m papillon dames (finale) ; 50 m nage libre hommes (finale) ; 50 m nage libre dames (demi-finales) ; 50 m brasse dames (demi-finales) ; 100 m papillon hommes (finale) ; 200 m dos dames (finale) ; 50 m dos hommes (demi-finales) ; 800 m nage libre dames (finale) ; 4 x 100 m nage libre mixte (finale). Dimanche. Séries à partir de 3 h 30 : 400 m quatre nages dames ; 4 x 100 m quatre nages hommes (avec Jérémy Desplanches, Antonio Djakovic, Roman Mityukov et Noé Ponti); 4 x 100 m quatre nages dames. Demi-finales et finales à partir de 13 h : 50 m dos hommes (finale) ; 50 m brasse dames (finale) ; 1 500 m nage libre hommes (finale) ; 50 m nage libre dames (finale) ; 400 m quatre nages dames (finale) ; 4 x 100 m quatre nages hommes (finale) ; 4 x 100 quatre nages dames (finale).

