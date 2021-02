Respect de l’environnement – Le sport vole au secours de la planète et s’offre une image Entre récupération politique et vraie conscience écologique, les grands événements et les athlètes s’efforcent de devenir de plus en plus écoresponsables. Pierre-Alain Schlosser

Le nouveau siège du CIO, à Vidy, a reçu trois des certifications les plus exigeantes décernées aux constructions respectueuses de l’environnement, devenant ainsi l’un des bâtiments les plus durables au monde. KEYSTONE

Qu’il soit skieur, randonneur, alpiniste, golfeur, parapentiste, véliplanchiste ou cycliste, le sportif évolue dans la plus belle des salles de sport: la nature. Un univers idyllique que chacun défend et cherche à préserver.

La vague verte déferle sur toutes les disciplines, sur toutes les fédérations. À commencer par le CIO qui a fait de l’écologie un de ses chevaux de bataille. «Plus vite, plus haut, plus fort» et… plus écolo devrait-on ajouter à la devise olympique.

«Nous voulons nous assurer qu’au sein du mouvement sportif, nous sommes à l’avant-garde de l’action menée au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique.» Thomas Bach, président du CIO