Jeux olympiques de Tokyo – Le sport suisse est à la fête. Peut-il réveiller les politiques? Arnaud Cerutti

La joueuse de tennis Belinda Bencic, médaillée d’or en simple et d’argent en double avec Viktorija Golubic (notre photo du double suisse aux JO).

À Tokyo, la Suisse vit assurément de formidables moments olympiques, avec déjà 12 médailles en poche, presque un record. Et forcément, les politiques se "tapent sur le ventre", se félicitent de voir des athlètes helvétiques truster les podiums. Après tout, cela leur permet de poster un joli tweet, voire une photo Facebook…

Pourtant, s’il y a bien un pays où l’athlète ne doit quasiment qu’à lui-même - et à lui seul - sa réussite, c’est bien le nôtre, la Suisse. Car si les pouvoirs publics aiment se féliciter des succès de leurs compatriotes, voire se les arroger tous les 2 ou 4 ans, le système, lui, ne change quasiment pas.

En Suisse, un athlète reste peu soutenu; quiconque cherche à entrer dans la carrière est même souvent l’objet de moqueries. Or, la joie et la visibilité apportées par ces gens qui réussissent dans le sport sont énormes et valent souvent bien plus que toutes les campagnes de pub.

Il serait donc temps, alors que l’on doit malheureusement tirer le même constat tous les 2 ans, que les choses bougent un peu plus, même beaucoup plus, pour faire en sorte que le soutien au sport, aux sportifs, se densifie. Il y est finalement aussi question de santé publique, dans un sens.

Ainsi, il ne devrait pas revenir quasi essentiellement à des privés de permettre à des athlètes de se donner une chance de réussir. Bien sûr, cela permet souvent de raconter de belles histoires, mais un pays comme le nôtre devrait pouvoir en faire davantage, devrait avoir envie d’en faire davantage…

Ce qui a été mis en place à Genève, avec le Team Genève, est à ce titre intéressant et même remarquable. En soutenant "ses" athlètes, même avec des moyens qui ne sont pas faramineux, le canton a réussi à créer un engouement. Il a réussi à insuffler une formidable dynamique. Preuve en est que sur les 3 derniers JO, Genève a vu ses athlètes remporter 2 titres olympiques (Tramèr en 2016, Höfflin en 2018) et d’autres médailles (Desplanches, Ducarroz…). Hélas, ce genre d’opérations ne s’est pas fait ailleurs en Suisse. Quel dommage!

Partant de ce constat, de ce manque de moyens à l’échelle nationale, on ne peut qu’admirer doublement, voire triplement, les parcours des Desplanches, Ponti, Ducarroz, Bencic, Neff et compagnie. Ce qu’elles/ils réalisent est incroyablement prodigieux.

Puissent-ils désormais susciter des vocations et, enfin, donner un coup de pied dans la fourmilière politique, censée assimiler que le sport est non seulement une formidable école de vie, mais aussi un superbe moyen de réunir les gens dans un seul et même élan.

