Le sport qui grimpe

Par amour de la montagne. Pour se dessiner des muscles. Afin de lutter contre le vertige. Ou simplement pour passer un moment ludique. La grimpe, c’est le nouveau sport qui monte, qui monte. Surtout sous la forme du bloc, ou «bouldering», une forme d’escalade sur des parois de faible hauteur, sans harnais ni assurage. Au cours des quatre dernières années, le nombre de salles a quasi doublé en Suisse romande, notamment à proximité immédiate des centres-villes. De quoi démocratiser la pratique de cette discipline autrefois réservée à une poignée de grimpeurs de l’extrême. Et qui, signe des temps, va faire son entrée aux Jeux Olympiques en 2020, à Tokyo.

Malgré l’explosion du nombre de salles, il y aurait encore du potentiel pour en ouvrir davantage, selon Killko Caballero, l’un des patrons de Totem, qui en compte quatre pour le moment. «Un endroit comme le nôtre se démarque d’un fitness. Parce que, soyons honnêtes, on a rarement envie d’aller au fitness, on y va juste pour être en forme, tandis que l’escalade, c’est fun et convivial, et on se muscle en même temps.» De véritables «terrains de jeu», fréquentés selon ses estimations par 85% de «non-grimpeurs», qui viennent s’amuser et s’essayer à la discipline. Petite parenthèse pour les indécis: un sondage mené dans une revue sportive américaine l’an dernier a révélé que le corps des grimpeurs est le plus plébiscité par les lectrices…

Biceps d’acier et agilité de singe

Dans ces vastes espaces, souvent d’anciennes halles industrielles ou agricoles, on trouve donc des parois colorées et les fameuses prises, plus ou moins faciles à saisir, plus ou moins éloignées les unes des autres. Un peu à la manière des pistes de ski, chaque «ligne» arbore une couleur indiquant son degré de difficulté. La piste noire attendra encore un peu, donc.

Mais pas besoin d’avoir des biceps d’acier ou l’agilité d’un singe pour franchir les portes de ces nouveaux temples. Tout a été pensé pour faire de ce moment en salle une parenthèse cool, pour les novices comme pour les vieux de la vieille. Car outre les parois en elles-mêmes, la plupart de ces lieux proposent aussi un bar, avec bières, et des activités ludiques: cours de yoga, projections de films, ateliers cosmétiques… Une approche décomplexée, qui plaît. «C’est facile d’accès. Il suffit de mettre des chaussons, et on peut commencer à s’amuser. Comme les parois ne sont pas hautes, il n’y a pas besoin d’être assuré», explique Killko Caballero à propos des parcours les plus faciles. Au sol, des tapis permettent d’amortir la chute. Et vu l’affluence de ces salles – tout comme l’ambiance vraiment bon enfant qui y règne – il y aura toujours une âme généreuse pour prodiguer quelques conseils aux plus hésitants.

L’escalade en salle peut être pratiquée à tous les âges, même par les plus jeunes. Photos: Yvain Genevay

Petit tuyau, tout de même, histoire de ne pas dépenser toute son énergie après 5 minutes d’acharnement sur un mur, les muscles des bras tétanisés: il vaut la peine de prendre une poignée de cours d’initiation afin d’apprendre le b.a.-ba du placement et des mouvements. L’équipe derrière le Cube, qui a déménagé ce printemps dans un vaste espace dans les hauts de Lausanne, propose par exemple cinq cours d’introduction en petit comité. Autant pour apprendre à pratiquer qu’à tomber en toute sécurité. «Quand on commence en autodidacte, on se rend vite compte qu’un cours est utile», glisse Laurent Grandjean, l’un des patrons des lieux. Lui et ses acolytes ont d’ailleurs le sourire. Ils ont reçu en 2018 la visite de près de 95 000 personnes, et la cuvée devrait être encore meilleure cette année, malgré la concurrence.

Un sport égalitaire

«De manière générale, toute activité physique est excellente pour la santé. Après, c’est toujours l’excès qui est nuisible», observe Souheil Sayegh, médecin du sport à l’Hôpital de la Tour, à Meyrin (GE). Bonne nouvelle, d’abord. Pas besoin d’être une montagne de muscles pour être un champion du bloc. Le rapport poids-puissance met sur un pied d’égalité hommes, femmes et enfants. «C’est un sport qui demande, comparé à pas mal d’autre sports tels que le foot, davantage d’agilité, de force-endurance et de souplesse. Et qu’il est difficile de pratiquer si on a des limitations de mouvement, par exemple dans un genou ou une épaule», précise encore Souheil Sayegh.

Les parties du corps à surveiller pour éviter les mauvaises surprises: les doigts, les mains et les poignets, qui subissent beaucoup de contraintes. Et la colonne cervicale, à force de regarder au-dessus et en dessous de soi. «Tant que l’on est à l’écoute de soi, que l’on se ménage des pauses, tout se passera bien, rappelle le médecin. Si on intensifie trop vite, on risque des blessures, comme des lésions des poulies des doigts, typiques de la grimpe, quand la corde des tendons saute.»

Blessures en nette hausse

Car si le nombre de salles est un bon indicateur du succès de la grimpe, les chiffres du Bureau de prévention des accidents (BPA) en sont un autre… Ainsi, entre 1995 et 2016, le nombre de personnes s’étant blessées en la pratiquant en salle a été multiplié par quatorze, passant de 60 à 860. «D’après nos experts, il y a un plus grand nombre de blessures avec le bouldering, souvent lors de l’atterrissage sur le tapis, qu’avec l’escalade à la corde, estime Marc Kipfer, du BPA. Mais les blessures d’escalade à la corde sont en moyenne plus graves.» Blessure typique de chute: la fracture d’un ou des deux talons, qui nécessite une très longue convalescence. Un petit échauffement est donc toujours intéressant, avec quelques mouvements d’assouplissements des doigts, mains, poignets, épaules, genoux et hanches. Et on reprend son souffle entre deux montées. «C’est, de manière générale, un avantage d’être reposé avant de se lancer dans toute activité physique, donc peut-être pas après une longue journée de travail», suggère encore le médecin du sport.

Si, pour Killko Caballero, le marché du fitness est clairement saturé, «celui de la salle d’escalade en est à ses balbutiements, et il va encore se réinventer». Il suffit de se tourner vers la Californie, où a longtemps travaillé le businessman et foyer de départ de la mode du bouldering, pour s’en assurer. La première salle indoor y a ouvert en 1993 et depuis, c’est l’explosion. Selon le site Climbing.com, il y en avait 517 aux États-Unis en 2018, pour près de 8 millions d’adeptes. Et le compteur continue de… grimper.