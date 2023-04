Depuis quelques jours, Genève est en effervescence. L’approche du second tour des élections cantonales? Non, la politique a été largement reléguée à l’arrière-plan pour de nombreux Genevois. L’événement de ce printemps se joue sur la glace. Celle des Vernets et celle de la Tissot Arena de Bienne.

L’accession du Genève-Servette Hockey Club en finale des play-off et le niveau technique des matches ont créé un engouement sans précédent. Et alors que les partis politiques et candidats s’opposent, de nombreux Genevois s’unissent derrière leur équipe.

En quelques semaines, le nombre de supporters des Aigles semble avoir quintuplé. À tel point qu’ils étaient des milliers à hurler et sauter mardi dans une patinoire qui pourtant n’accueillait pas de match. Tous avaient fait le déplacement pour être ensemble.

Jeudi, la ferveur était à son comble. Certains fans ont déboursé plusieurs centaines de francs sur des plateformes de revente pour pouvoir s’asseoir sur un des sièges des Vernets. Des milliers d’autres ont afflué jusqu’au parking de la patinoire, où le club a monté une fan zone en urgence, faute de pouvoir satisfaire les demandes des supporters qui harcelaient le standard de la billetterie du GSHC.

Alors certes, cette victoire ne changera pas la vie de ces supporters. Mais ces moments de tension extrême, de joie et d’émotions leur auront permis de vibrer pendant quelques jours. Victorieux sur la glace, les hockeyeurs de Jan Cadieu ont gagné un autre combat. Celui du succès populaire.

Espérons désormais que les Genevois continueront à partager de tels moments de communion. Et que la future patinoire du Trèfle-Blanc se concrétisera rapidement pour donner enfin à Genève une enceinte digne de son équipe. Et de son public.

Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

