Clubs amateurs – Le sport genevois renforce sa lutte contre la violence Un chargé de prévention va être engagé ce printemps, une première dans le canton. Xavier Lafargue

La nomination d’un chargé de prévention pour le sport genevois vise à rappeler et faire appliquer les valeurs du sport, par exemple le fair-play, et combattre toutes formes de violence. GETTY IMAGES

On a sans doute encore en tête la bagarre générale survenue lors d’un match de football de 4e ligue en juin 2018 à Versoix, faisant plusieurs blessés. Elle a marqué le sport genevois, débouchant d’une part sur le procès et la condamnation de quatre de ses protagonistes, d’autre part sur la tenue d’états généraux sur la violence dans le football amateur. C’est dans cette optique que l’État, la Ville de Genève et l’Association genevoise des sports (AGS) s’associent aujourd’hui afin d’engager un chargé de prévention des abus dans le sport.