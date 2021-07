Hommage à Marc Lamunière – Le sphinx chef d’entreprise cachait un artiste L’ancien patron d’Edipresse et, donc, de «24 heures» est décédé à 100 ans. Jacques Poget l’avait longuement rencontré pour son dernier ouvrage. Il témoigne. Jacques Poget

Marc Lamunière dans son bureau lausannois en 2018. Odile Meylan/24 heures-A

Un sphinx. Mais un sphinx pince-sans-rire, à l’humour redoutable. Toujours courtois, froid et caustique, capable pourtant d’un soudain éclat de rire, auteur de discours directoriaux résolument au second degré – et fou de jazz.

Le grand patron d’Edipresse, principal groupe de presse et d’imprimerie de Suisse romande, était pour ses collaborateurs un mystère ambivalent. On disait dans les années 70 que le véritable Lamunière était celui qu’on voyait parfois filer le vendredi soir, blouson de cuir et foulard, vers la gare: il allait hanter les clubs de jazz à Paris où il retrouvait son fils Jean-François, graphiste, le bohème de la famille.