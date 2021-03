Depuis le mois de novembre dernier et la succession de bonnes nouvelles sur le front des vaccins et des élections américaines, les taux américains à 10 ans sont passés de 0,80% à 1,70%, un des plus forts mouvements enregistré au cours des vingt-cinq dernières années. En effet, les investisseurs peuvent désormais se projeter dans l’après-récession: les campagnes de vaccination rendent possible à terme la réouverture de certains pans de l’activité jusqu’ici totalement à l’arrêt, tandis que le plan de soutien historique voté par le Congrès à majorité démocrate assure les revenus des ménages et entreprises les plus affectés d’ici-là.

Bien que brutale, la réaction des marchés de taux doit être considérée à la lumière de la vigueur de la reprise qui est en train de se dessiner aux États-Unis. Après avoir connu l’année dernière la plus forte récession de l’après-guerre, les attentes pour 2021 ne cessent d’être revues à la hausse. Le rebond des taux d’intérêt acte donc ce changement de dynamique, il doit selon nous être interprété comme un signal positif. Pour autant, certains investisseurs expriment des craintes quant à ce mouvement qui, il faut l’admettre, a surpris par sa rapidité. Mais il est important de remettre les niveaux actuels dans leur contexte.

Tout d’abord, le point de départ était anormalement faible (0,50% en août), en raison des mesures historiques prises par la Réserve Fédérale (Fed) en termes d’achats d’actifs d’une part, et du rôle de valeur refuge joué par les obligations souveraines lors de la chute des marchés actions du printemps passé d’autre part. Ensuite, les niveaux actuels des taux 10 ans américains évoluent toujours bien en deçà des niveaux qui pourraient enrayer la dynamique de reprise actuelle. En effet, ce qui nous paraît être le point crucial, c’est que les taux réels (les taux corrigés des attentes d’inflation) se situent en deçà de la croissance réelle de l’économie. Nous sommes bien loin d’un quelconque danger à ce niveau-là puisque les taux réels sont toujours bien négatifs (autour de –0,60%) tandis que le marché du crédit a été peu affecté, c’est-à-dire que les entreprises les plus vulnérables se voient toujours offrir des crédits sur des niveaux de taux d’emprunts bien inférieurs aux niveaux de précrise du Covid.

Ce constat est partagé par le président de la Fed, Jerome Powell, qui surveille néanmoins que les conditions de financement restent accommodantes pour les entreprises et les ménages et dispose des outils nécessaires pour limiter ce mouvement en cas de besoin. D’ailleurs, dans les zones économiques où la reprise est pour l’instant jugée plus fragile comme la zone euro, les autorités monétaires ont augmenté leurs achats d’obligations pour éviter tout durcissement des conditions de financement.

Nous envisageons donc une poursuite de ce mouvement aux États-Unis dans les trimestres à venir sans pour autant que cela ne remette en question notre positionnement «pro-risk» en termes d’allocation d’actifs. Les expositions aux obligations d’État ou d’entreprise de très bonne qualité doivent être limitées car elles continueront de pâtir directement de cet environnement, tout comme l’or qui se trouve délaissé en période de reprise économique. Fait marquant, les obligations chinoises ont été peu affectées par le mouvement des taux américains, confirmant leur statut d’actif diversifiant.

Côté actions, certes, les taux plus élevés limiteront l’appétit pour certains secteurs ou entreprises qui avaient été plébiscités en 2020 mais d’autres, plus cycliques, bénéficieront d’un rebond fort de leurs profits et sont donc à considérer (valeurs industrielles, énergie, communication, petites capitalisations). Après le fort rebond des marchés actions des derniers trimestres, le momentum – bien que toujours bien orienté – pourrait s’essouffler dans les mois à venir. Les expositions sectorielles et dites de style seront clés pour générer de la performance.