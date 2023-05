Feu Ô Lac – Le spectacle de drones est confirmé Les conditions météo sont favorables. Le show dans la rade va pouvoir commencer ce jeudi à 22 h. Luca Di Stefano

La rade s’animera durant ce long week-end de l’Ascension. LAURENT GUIRAUD

La bise était l’ennemi redouté. Mais, désormais, les organisateurs sont en mesure d’annoncer que le spectacle de drones gratuit dans la rade aura bien lieu ce jeudi soir.

C’est donc officiel, à la nuit tombée, près de 1400 engins illuminés vont s’envoler pour un spectacle que l’on annonce «tout en subtilité et en légèreté».

Ces dernières heures, les yeux rivés sur les prévisions météo, les organisateurs affichaient un optimisme conjugué au conditionnel. Jusqu’à ce jeudi à midi, quand Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de la population et de la santé, a pu diffuser la bonne nouvelle. Le vent, ennemi des drones, ne se lèvera pas.

Un show «poétique»

La population est donc invitée à se rapprocher du lac et à lever les yeux vers le ciel à partir de 22 h. Que les absents se rassurent, l’événement se reproduira vendredi et samedi, à la même heure. «Ce ne sera pas un show pétaradant, mais poétique», annonce-t-on. Malgré le souhait des organisateurs de proposer une animation sans détonations, une série de drones seront munis de charges pyrotechniques biodégradables.

Réalisée par la société Groupe F Suisse SA, la chorégraphie aérienne sera «la plus grande jamais organisée en Europe». On doit l’impulsion à l’État et à la Ville de Genève, désireux d’animer les quais durant ce long week-end de l’Ascension. Quant au financement, il est l’œuvre d’un mécène privé.

Feu Ô Lac proposera également toute une série d’animations gratuites: le programme complet.

