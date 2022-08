Bilan de l’ère Covid – Le soutien fédéral à l’aviation génère des recettes La Confédération a tiré un bilan positif de l’aide qu’elle a accordée aux compagnies aériennes durant la pandémie.

Berne a enregistré des recettes d’environ 32 millions de francs entre la signature des contrats et fin août 2021, indiquent les contrôleurs dans leur rapport publié lundi. KEYSTONE/Walter Bieri

L’aide aux compagnies aériennes lors de la pandémie de coronavirus a engendré des recettes pour la Confédération. Elle a rapporté 32 millions de francs, selon les calculs du Contrôle des finances.

Particulièrement touché lors de la pandémie de Covid-19, le secteur aérien a bénéficié d’un soutien de la Confédération. Des contrats de crédit renouvelable ont été signés en août 2020 avec Swiss, avec un prêt garanti jusqu’à 1,275 milliard. Et un cautionnement de 79 millions de francs au maximum avait déjà été accordé un mois plus tôt à SR Technics (SRT).



Absence d’un concept de surveillance

Aussi bien SRT que Swiss verse des intérêts sur les prêts obtenus. Une commission de mise à disposition doit par ailleurs être versée pour la part non utilisée des crédits. Des frais de participation uniques ont aussi été acquittés à la conclusion des contrats. Et la Confédération reçoit des recettes liées à la part cautionnée.

Au total, Berne a donc enregistré des recettes d’environ 32 millions de francs entre la signature des contrats et fin août 2021, indiquent les contrôleurs dans leur rapport publié lundi. Ils pointent également des faiblesses liées à l’absence d’un concept de surveillance, et remettent en question l’utilité de la Fondation suisse de l’aviation, chargée de veiller au respect des obligations de Swiss et Edelweiss en matière d’implantation.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.