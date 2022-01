Ville de Genève – Le soutien des Verts à la passerelle du Mont-Blanc s’effrite

BUREAUX PIERRE-ALAIN DUPRAZ ET INGENI SA

Construire une passerelle piétonne à proximité du pont du Mont-Blanc n’est pas un long fleuve tranquille. Alors que d’ultimes essais impliquant la Compagnie générale de navigation (CGN) ont eu lieu sur la rade la semaine dernière dans l’espoir de sauver un dossier englué depuis une dizaine d’années, voilà que des voix s’élèvent pour demander son abandon. Et elles émanent des Verts. Pourtant, le parti avait jusqu’ici toujours soutenu ce projet, lequel est d’ailleurs porté par sa magistrate Frédérique Perler.

Mais les temps changent. «Ce projet de passerelle supplémentaire au lieu de prendre une voie de circulation automobile sur le pont du Mont-Blanc constitue un héritage encombrant à l’ère de l’urgence climatique et de la sobriété», fait valoir le conseiller municipal écologiste Philippe de Rougemont sur Facebook, ajoutant: «Favoriser le transfert de la voiture vers les transports publics et la mobilité douce ne doit pas forcément signifier bétonner et dépenser des millions supplémentaires.»