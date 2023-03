Accueil extrafamilial – Le soutien aux crèches risque de trébucher Les familles se sont-elles réjouies trop vite? Fédéralisme et problèmes budgétaires pourraient compromettre le soutien massif pour la garde d’enfants. Caroline Zuercher

Le projet du Conseil national prévoit que Berne prenne en charge jusqu’à 20% des frais pour les enfants gardés par des tiers jusqu’à la fin du primaire. GETTY IMAGE/ISTOCKPHOTO

Il y a une semaine, l’enthousiasme des familles était à son comble. Avec sa représentation plus jeune et plus féminine depuis 2019, le Conseil national a adopté le 8 mars un projet pour soutenir massivement l’accueil de la petite enfance.