E-mobilité en Suisse – Le soutien à la voiture électrique se réduit peu à peu Il n’y a presque plus de subventions directes à l’achat d’un véhicule électrique en Suisse. Et les aides devraient disparaître à terme. Julien Culet

La part de voitures électriques immatriculées en Suisse augmente chaque année. Elles représentaient 17,7% des nouvelles acquisitions en 2022. KEYSTONE