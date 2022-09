Cause caritative – Le sous-marin «Smile» s’offre une plongée médiatique dans le lac Le navire sera vendu aux enchères à l’Arena ce jeudi soir. Devant mille personnes, espère-t-on. Après un ultime bain dans la rade. Thierry Mertenat

Police routière et police de la navigation ont allié leurs efforts, mercredi matin dans la rade, pour assurer la mise à l’eau du sous-marin de poche dessiné par Zep et piloté par Titeuf. LAURENT GUIRAUD

Amateurs de réseaux sociaux, vous savez cela par cœur: le périple dans la ville du sous-marin jaune qui sourit à la vie à chacune de ses apparitions publiques. Depuis maintenant trois semaines, Smile, c’est son doux nom, remplit sa mission pour faire avancer la recherche scientifique et reculer dans le même temps le cancer de l’enfant.

Fête de gala

Et si l’on n’est pas à «filocher» Instagram, on fait comment? On saute sur son vélo pour aller au contact de son ultime sortie officielle, avant sa vente aux enchères exceptionnelle, ce jeudi 22 septembre, à l’occasion de la fête de gala célébrant les 10 ans de la fondation CanSearch. On attend 1000 personnes à l’Arena, toutes les places ont trouvé preneur. Magnifique.

Genève, le 21 septembre 2022. Le sous-marin «Smile» est arrivé par la route, de Vandœuvres jusqu’au bord du lac, sous une escorte policière à la hauteur de sa réputation, qui n’a cessé de grandir depuis trois semaines. LAURENT GUIRAUD

Il y avait moins de monde le long du quai Marchand au moment de la mise à l’eau symbolique de notre sous-marin de poche. C’était ce mercredi en fin de matinée, juste à côté du débarcadère réservé à la police de la navigation. L’un de ses membres était à la manœuvre, actionnant la grue portuaire, un peu comme avant-hier les machinistes de la Saga des Géants.

Gouvernail poétique

Au poids et en taille, Smile ne rivalise pas. Quoique. La touffe de Titeuf, façon gouvernail à l’envers surgissant hors du cockpit, le trait inspiré de Zep, embrassant la cause à défendre avec sa générosité habituelle, tout cela fait que notre Nautilus miniature, suspendu dans le vide, à fleur de rade, avait belle allure à l’œil nu ce mercredi sur le coup de midi.

«J’ai accompagné Joe Biden, le pape, et maintenant Titeuf.» Un des deux motards ayant escorté le sous-marin

Notre sous-marin adopté, jadis utilisé par la Royal Navy pour le déminage, est arrivé sous bonne escorte jusqu’au bord du lac. Deux motards de la police lui ouvraient la route, juchés sur leur Yamaha, à petite vitesse, histoire de respecter le protocole et de traiter Smile à l’égal d’un chef d’État ou d’un haut représentant de l’Église.

Titeuf à la douche. Et quelle douche! LAURENT GUIRAUD

Parole de policier motorisé: «J’ai accompagné Joe Biden, le pape, et maintenant Titeuf. Notre métier nous apprend la polyvalence.» Et le soutien désintéressé à l’engagement en faveur de la recherche médicale dans le domaine de l’oncologie et de l’hématologie pédiatriques, menés par plus de vingt chercheurs, laborantins et étudiants.

Prix? Une fortune!

Titeuf en sous-marinier altruiste aura ainsi été fêté comme il se doit par la police, après les pompiers du SIS qui l’ont accueilli dans leur caserne principale de la rue des Bains il y a quelques jours. Les corps uniformés de notre ville ont joué le jeu à fond. Ce bel objet est désormais sans prix. Il en aura un jeudi avant minuit. On espère qu’il atteindra des sommets.

