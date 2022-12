Retour sur les autocraties – Le soulèvement de masse de la population, un cocktail explosif redouté par toutes les autocraties Chine, Iran, Russie: ces grandes dictatures sont-elles vraiment solides? Que pourrait provoquer leur chute? Remontons dans le passé pour des réponses. Daniel-Dylan Böhmer «Die Welt»

À Pékin, le 28 novembre 2022, des policiers montent la garde lors d’un rassemblement pour les victimes d’un incendie meurtrier et d’une manifestation contre les restrictions sévères imposées par la Chine en matière de Covid-19. Photo: AFP

Soudain, la situation semble être sur le point de basculer. Dans une rue du marché de Guangzhou en Chine, des gens lancent des bouteilles contre la police, puis des briques. Les forces d’intervention avancent. Derrière leurs boucliers en plexiglas, les forces de sécurité portent des combinaisons blanches à capuche, des lunettes de protection et des masques respiratoires. Après avoir été le théâtre de la plus grande épidémie de coronavirus depuis longtemps, voilà que Guangzhou fait face à un virus bien plus dangereux: le germe du renversement.