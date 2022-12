Disque compact et streaming – Le souffle musical de Prospero Martin Korn a créé son propre label de musique classique pour mettre en avant les artistes suisses. Focus sur Mathis Rochat. Matthieu Chenal

Mathis Rochat crève le mur du son de Rachmaninov pour le label Prospero. CLARA EVANS

Magicien des illusions et des sons, Prospero s’est créé sur son île un univers qui obéit à ses ordres. On ne peut que penser au héros de «La Tempête» de Shakespeare à travers le projet de Martin Korn, qui a fondé en 2019 un label de disques portant ce nom. «Avec les majors, il y avait d’interminables discussions financières. Maintenant, je suis mon propre chef et je peux imprimer un livret de 80 pages en couleurs si j’en ai besoin.» Prospero-classical se conçoit aussi comme une bibliothèque, car les albums de Martin Korn sont imprimés sur du beau papier glacé: «Quand j’évoque mes albums, je parle de livres cadeaux avec CD inclus.»

Martin Korn a dirigé Sony Classical Switzerland avant de fonder Prospero. PROSPERO-CLASSICAL

Le Zurichois a vécu une longue carrière dans l’industrie du disque classique, débutant pour EMI à Cologne en 1984, encore à la grande époque du vinyle. Par la suite, il a pris la direction du département classique de BMG Switzerland, devenu Sony Classical Switzerland, jusqu’à la disparition de cette entité en 2020. «J’avais 59 ans, donc trop jeune pour la retraite. Pourquoi ne pas continuer à enregistrer les artistes suisses que j’apprécie? Au début, je pensais ne faire que trois ou quatre albums par an. Nous en avons bientôt 60!»

Prospero-classical touche à tous les répertoires avec des réalisations splendides, souvent originales, et de vraies découvertes artistiques, comme le récital Schubert du ténor Ilker Arcayürek («The Path of Life») illustré par les photos surréalistes d’Achraf Bazrani, celui de René Perler chantant Hermann Levi («Der letzte Gruss»), les «Jeux d’air» de l’ensemble à vent Reeds in Motion, les «Bohemian Rhapsodies» du Trio d’Oliver Schnyder, avec un essai décapant qui relie Freddie Mercury à Smetana et Dvorák…

Les grands espaces de l’alto Afficher plus Le label Prospero réalise de somptueuses pochettes illustrées, ici «Rachmaninoff Stories» de Mathis Rochat. PROSPERO-CLASSICAL Confiné dans un 25 m² parisien avec sa compagne, Mathis Rochat a vécu le confinement comme une épreuve, mais aussi comme l’occasion de s’évader dans toute la musique de Sergueï Rachmaninov: «Elle m’a fait voyager dans ces paysages gigantesques de la Russie». Le jeune altiste franco-suisse, frère de la violoncelliste Nadège Rochat, se prend l’envie de jouer ces pièces si généreuses et se lance dans une série de transcriptions dont une sélection figure dans son splendide album «Rachmaninoff Stories». Le plat de résistance en est la «Sonate pour violoncelle» qui semble même magnifiée par l’alto et par le piano expressif d’Erdem Misirlioglu. Des mélodies mettent en valeur la vocalité racée et tout sauf lisse de l’instrument et d’un artiste à fleur de peau. «Ma transcription d’une mélodie pour alto solo est un des morceaux les plus difficiles que j’ai joués. Pendant la pandémie, c’était ma détox du matin. Je n’ai pas cessé de travailler pour survivre mentalement.» MCH

Livres disques soignés

Miser pareillement sur le disque compact en pleine dématérialisation de la musique pourrait faire croire que Martin Korn est un doux nostalgique d’un temps révolu. Le créneau reste pourtant porteur: «En musique classique, la clientèle, assez conservatrice, reste intéressée par l’objet physique, analyse-t-il. Même s’il n’y a presque plus de magasins en Suisse, nous réalisons encore 50% des ventes en physique, souvent comme autographe signé par l’artiste à la sortie des concerts. C’est une niche qui marche.» À condition de fonctionner de manière très légère. La seule collaboratrice de Martin Korn, Christine Schweitzer, est graphiste.

Forte présence en ligne

En parallèle, le directeur mise habilement sur le versant numérique de la musique, en plaçant des pistes sur les plateformes en ligne et les listes de diffusion. «Il y a un marché pour les single tracks et si on arrive à apparaître dans les playlists des grands diffuseurs, on peut atteindre un nombre d’écoutes impressionnantes.» Pour la promotion de ces courtes plages musicales calibrées pour le streaming, Christine Schweitzer crée chaque fois une identité visuelle personnalisée.

«Rien que pour «Dreams», j’ai déjà 180’000 écoutes sur Apple Music.» Mathis Rochat, altiste

Et ce modèle commence à fonctionner aussi pour les artistes, comme nous le confirme Mathis Rochat. L’altiste franco-genevois a fait paraître cet été chez Prospero un album entièrement consacré à Rachmaninov (lire encadré). «Mes morceaux apparaissent sur treize playlists. Rien que pour «Dreams», j’ai déjà 180’000 écoutes sur Apple Music et au total j’arrive à 600’000. Je n’avais jamais eu autant de streams comme artiste individuel. Pour survivre, il faut s’adapter à ce marché.»

