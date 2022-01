Création dès 8 ans – Le souffle du Grand-Nord balaie la scène du TMG Le Théâtre des Marionnettes de Genève adapte «L’appel sauvage» de Jack London. Un récit âpre autour de la fureur de vivre, racontée à hauteur d’animal. Philippe Muri

Poussé à ses limites, le chien «Buck» (à dr.) finira par découvrir la liberté au bout des coups de gourdin et des morsures de ses semblables. Carole Parodi

Avant de découvrir la cruauté des hommes et la férocité de la nature, Buck menait une existence tranquille sur sa paillasse, en Californie. En chien domestique choyé, il donnait la papatte à son maître, le juge Miller. Mais son existence va basculer en 1897, au moment de la ruée vers l’or. Enlevé par des malfrats, il est expédié vers l’Alaska, afin de servir de bête d’attelage aux prospecteurs. Au milieu des grands espaces gelés, il devra lutter pour sa survie. Insensiblement pourtant, une force ancestrale va se réveiller en lui…

Écrit en 1903, «L’appel sauvage» fait partie des classiques de Jack London. Directrice du Théâtre des Marionnettes de Genève, Isabelle Matter l’avait lu enfant, comme d’autres livres du célèbre écrivain américain. Redécouvert récemment, ce roman plus rugueux qu’il n’y paraît a suscité en elle des images fortes, transposées dès vendredi sur la scène du Théâtre des Marionnettes de Genève. «Je me suis demandé ce que l’on ferait si nous étions, comme Buck, poussés au bout de nos limites.» Dans une mise en scène inspirée, la directrice du TMG montre le parcours initiatique d’un animal qui va découvrir la liberté au bout des coups de gourdin et des morsures de ses semblables.