Patrimoine genevois – Le sort du musée archéologique de Saint-Antoine se joue mardi Le Conseil municipal doit voter le financement du projet «Lanterneaux», qui mettra en valeur les découvertes faites sur le site. Il en coûtera 5 millions à la Ville. Pascale Zimmermann Corpataux

Les tombes datant de l’époque mérovingienne (VI e -VII e siècle) qui ont été découvertes lors des fouilles de Saint-Antoine seront préservées dans le nouvel espace muséal. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Un espace dans lequel déambuler pour comprendre l’histoire de Genève, de l’Antiquité au XVIe siècle. Un musée un peu particulier, enterré à 3,5 mètres sous la surface du sol et éclairé par des lanterneaux, qui montrera au visiteur une nécropole mérovingienne (VIe-VIIe siècle), les vestiges d’une vaste église funéraire consacrée à Saint-Laurent et les traces d’une résidence romaine datée entre 50 et 70 ap. J.-C. Voilà ce que le Conseil municipal est appelé à approuver lors de ses séances des 25 et 26 janvier.