Consultation des milieux concernés – Le sort de la Cité de la musique sera connu en décembre Le Conseil d’État lance des réunions de concertation pour tenter de sauver le projet malgré le refus en ville de Genève. Eric Budry

Parmi les arguments des opposants à l’infrastructure culturelle figure le fait qu’elle a été conçue pour accueillir presque exclusivement de la musique dite classique. DR

«C’est la suite, mais non la fin du dossier de la Cité de la musique.» Le conseiller d’État Thierry Apothéloz a introduit ainsi mercredi son annonce du début des réunions de concertation «avec l’ensemble des acteurs et actrices du monde culturel qui se sont engagés dans ce débat en faveur ou en défaveur de ce projet». C’est sur la base de cette consultation que le Conseil d’État prendra sa décision, normalement en décembre, sur le futur du projet.

Cette opération de sauvetage n’est pas une surprise. Elle a en effet été annoncée par le Conseil d’État dès le 13 juin 2021, ce dimanche où les citoyens de la ville de Genève ont refusé d’un cheveu le plan localisé qui devait permettre la construction de l’infrastructure sur la parcelle dite des Feuillantines, aux abords de la place des Nations.

Mandataire nommée

Le Conseil d’État aurait certes la compétence de passer outre le préavis négatif de la Ville en soumettant une résolution au Grand Conseil. Mais c’est politiquement délicat. Aussi cherche-t-il à donner des réponses satisfaisantes à certaines des critiques formulées par les opposants. L’une des issues possibles serait ensuite de faire voter l’ensemble des citoyens du canton sur la question, pour autant que soit trouvée la voie juridique l’autorisant.

«C’est la suite, mais non la fin du dossier de la Cité de la musique.» Thierry Apothéloz, conseiller d’État responsable de la Cohésion sociale, du Sport et de la Culture

Les travaux de consultation seront menés par une mandataire externe, Claire Brawand, programmatrice et productrice bien connue de la scène musicale romande. C’est elle qui est chargée de recueillir les recommandations des uns et des autres, puis de rédiger un rapport. L’objectif est de faire évoluer le projet artistique et culturel de départ vers un pôle musical plus ouvert. À l’issue de la consultation, Thierry Apothéloz prendra sa décision et soumettra son projet en décembre au gouvernement.

Transfert de charges

Le conseiller d’État a annoncé mercredi l’ouverture d’une autre procédure de consultation: celle sur un avant-projet de loi soumis à l’Association des communes genevoises. Il porte sur un transfert de charges de 20,2 millions de francs aux communes, en l’espèce une part du financement cantonal de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe).

Il s’agit d’une première étape transitoire. Le Canton continuera à verser 3,6 millions, ce qui lui permettra de conserver un rôle important dans la fondation, «notamment dans le pilotage des politiques publiques d’animation socioculturelle à portée cantonale».

