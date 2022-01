Lettre du jour – Le sort de la Bosnie-Herzégovine Opinion Courrier des lecteurs

Genève, 10 janvier

Le titre de votre article consacré à la Bosnie-Herzégovine «Il faut qu’on se sépare pour en finir» est particulièrement inadéquat. Il laisse croire que cette séparation peut se faire pacifiquement, ce qui n’est pas le cas.

Abo Risque de conflit en Bosnie-Herzégovine «Il faut qu’on se sépare pour en finir» En effet, une sécession de la Republika Srpska (RS) ne peut mener qu’à une nouvelle guerre, ceci en raison des concessions accordées par les grandes puissances (par les Accords de Dayton) aux agresseurs nationalistes serbes, soit le 49% du territoire de la Bosnie-Herzégovine, dont toute la région de Srebrenica, malgré la reconnaissance du génocide.

Depuis l’an 2000, plusieurs milliers de survivants de Srebrenica sont retournés sur leurs terres dans la région de Srebrenica, ont reconstruit leurs maisons et relancé leurs cultures. Chaque été, ils nous accueillent dans leurs chambres d’hôte lors de la Marche pour la Paix entre Nezuk et Srebrenica, qui regroupe des milliers de marcheurs de toute la Bosnie-Herzégovine, de la diaspora et des internationaux, dont notre groupe franco-suisse.

Sur les 80 km de la marche, il n’y a que des habitants bosniaques. Ces survivants du génocide, qui sont retournés sur leurs terres, sous occupation de la RS risquent d’être les premières victimes en cas de sécession de la RS et reconstitution d’une armée de la RS. Mais les politiciens de l’Union européenne sont-ils prêts, une fois encore, à les sacrifier?

Les concessions accordées lors des Accords de Dayton se sont révélé être une grosse erreur. En effet, elles ont ratifié une organisation politique du pays basée sur l’ethnicité, ceci en rupture avec plus de 800 ans d’histoire multiculturelle de la Bosnie-Herzégovine. Toute nouvelle concession aux nationaliste serbes et croates ne pourra que conforter l’édification d’un bloc fascisant (notamment avec la Hongrie) au cœur de

l’Europe.

Le sacrifice de la Bosnie-Herzégovine, prévu par un certain nombre de politiciens (un Munich bis) ne peut qu’être le prélude à un recul de la démocratie en Europe en faveur de régimes autoritaires. C’est aux citoyens européens de se réveiller pour exiger de nos gouvernements une réponse ferme et sans concessions.

Ivar Petterson, Solidarité Bosnie

