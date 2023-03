Banque en crise – Le sort de Credit Suisse pourrait se jouer ce dimanche Les deux patrons semblent être condamnés à conclure avant lundi le rachat de Credit Suisse, par sa grande rivale UBS et tenter d’apaiser des marchés au bord de la crise de nerf. DÉVELOPPEMENT SUIT

Avec une perte annuelle de 7,3 milliards de francs suisses en 2022, et d’autres pertes encore à venir en 2023, l’inquiétude des marchés a prévalu. KEYSTONE/Michael Buholzer

À la tête de la première banque de Suisse, la priorité de Ralph Hamers, directeur général d’UBS était jusqu’à présent d’investir dans le numérique. Son homologue au Credit Suisse s’était donné pour mission de restructurer sa banque, pour la remettre sur les rails.

Les deux hommes sont désormais sous une énorme pression pour conclure avant lundi le rachat à contrecœur de Credit Suisse, deuxième banque du pays, par sa grande rivale UBS et tenter d’apaiser des marchés au bord de la crise de nerf.

Ralph Hamers, l’homme du numérique

Aux commandes d’UBS depuis novembre 2020, le Néerlandais Ralph Hamers, 56 ans, est l’ancien patron d’ING, où il s’était bâti une solide réputation en prenant la direction au moment où la banque se trouvait dans une situation difficile pour rembourser les 10 milliards d’euros d’aides publiques accordées durant la crise financière.

Sous sa houlette, ING avait finalement remboursé ses emprunts sept mois avant l’échéance. Son mandat au sein du groupe néerlandais avait cependant été marqué par une affaire d’usage frauduleux de comptes qui avait conduit à la démission du directeur financier.

En 2020, il avait repris la suite de Sergio Ermotti, désormais président du réassureur Swiss Re, qui avait passé neuf ans à redorer l’image d’UBS après son sauvetage par l’État et la Banque centrale en 2008 et les pertes d’un courtier en 2011 qui avait coûté 2,3 milliards de dollars à la banque.

Sergio Ermotti lui avait passé les clés d’une banque saine, laissant à Ralph Hamers le champ libre pour lancer le virage vers le numérique, l’un de ses grands succès chez ING.

Ce banquier qui s’affiche volontiers sans cravate et col de chemise ouvert, loin de l’uniforme austère des banquiers zurichois, a bien essuyé quelque revers. L’an passé, UBS avait dû renoncer au rachat de Wealthfront, une plateforme californienne de services automatisés dans la gestion de fortune pour laquelle la banque était prête à débourser 1,4 milliard de dollars.

L’opération avait capoté, mais la priorité de Ralph Hamers, à la tête d’une banque qui a généré un bénéfice de 7,6 milliards de dollars en 2022, restait d’investir dans le numérique, et non de racheter une banque en difficultés.

Ulrich Körner, le spécialiste des restructurations

Le patron de Credit Suisse, Ulrich Körner, 60 ans, s’est vu confier les commandes en août 2022 après avoir été appelé à la rescousse en 2021 pour redresser la gestion d’actifs à la suite de la faillite de la société financière britannique Greensill dans laquelle 10 milliards de dollars avaient été engagés par le biais de quatre fonds.

Qualifié de «technocrate» dans la presse suisse lors de sa nomination, ce discret banquier est connu comme un spécialiste des restructurations.

Déjà chez UBS où il a travaillé pendant 11 ans, il avait transformé les fonctions centrales au siège «comme une machine», avait commenté le quotidien Tages-Anzeiger lorsque le conseil d’administration de Credit Suisse lui avait confié la lourde tâche de mettre au point un plan de restructuration pour redresser la banque.

Docteur en économie, ce ressortissant Germano-suisse a fait un aller et retour au fil de sa carrière entre Credit Suisse et UBS, et connait donc bien les deux établissements. En 2007, alors qu’il travaillait chez Credit Suisse, il faisait partie des cadres pressentis pour reprendre la direction. Mais le poste lui avait échappé, le poussant à partir chez UBS.

Revenu chez Credit Suisse depuis deux ans, Ulrich Körner a dévoilé fin octobre un plan de restructuration qui prévoit de séparer la banque d’investissement pour recentrer le groupe sur des activités plus stables comme la gestion de fortune avec 9000 suppressions de postes d’ici 2025 à la clé, soit plus de 17% des effectifs.

Mardi, à la veille de la pire séance de son histoire en Bourse, Ulrich Körner appelait encore les investisseurs à lui laisser trois ans, comme prévu, pour que cette restructuration porte ses fruits.

Mais avec une perte annuelle de 7,3 milliards de francs suisses (7,4 milliards d’euros) en 2022, et d’autres pertes encore à venir en 2023, l’inquiétude des marchés a prévalu.

