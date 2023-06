Bol d’Or Mirabaud 2023 – Le sorcier du lac et son escouade

se frottent déjà les mains Pour défendre son titre, Christian Wahl a intégré dans son équipe trois navigatrices soutenues par la banque Mirabaud. Le challenge est de taille mais les prévisions météo semblent idéales pour aller chercher une 9e victoire. Grégoire Surdez

Avec Christian Wahl à la barre, les jeunes navigatrices du Sailing Squad ont eu droit à un apprentissage express des joies de la régate lémanique en D35. SEBASTIEN AUBORD/LDD

Christian Wahl a un rapport mystique avec le lac. Il le décrit avec cette timidité qui le caractérise lorsqu’il s’agit de parler de lui-même. Les sorciers n’aiment pas livrer leurs petits secrets. Ou alors, ils le font en petit comité lors de sessions d’entraînement où la barre tient lieu de baguette magique. «Pour gagner, j’ai besoin d’être en connexion avec le vent, dit le Genevois. Et cette connexion ne peut s’établir que si l’harmonie et le calme règnent à bord. Si tout fonctionne, je peux alors donner le meilleur de moi-même et être capable de prendre les bonnes décisions.»