Vidéo de Noël – Le son et lumière solidaire des pompiers genevois Le Service d’incendie et de secours transmet ses vœux musicaux par sémaphores interposés à tous les services qui sont sur le pont à Noël. Marc Moulin

SIS – Genève

Le Service d’incendie et de secours (SIS) sait qu’il n’est pas le seul à ramer pendant que d’autres dégustent leur dinde de Noël. Par le biais d’une vidéo, les pompiers professionnels genevois transmettent leurs bons vœux à toute la population. Mais ils le font avec une attention particulière pour les «aux personnes du monde de la santé, de la sécurité et des secours qui seront de service le jour et la nuit de Noël».

Réalisé sur le parvis de la caserne principale du SIS, rue des Bains à Plainpalais, le petit clip de près d’une minute met en scène cinq véhicules, tous feux dehors, qui marquent à leur façon le rythme d’une musique de Noël en libre accès, Christmas sleigh ride, soit la balade en traineau de Noël, du compositeur italien Francesco d’Andrea. Selon l’unité de communication du SIS, deux collaborateurs sont à l’origine de cette initiative qui a nécessité deux soirées de tournage et plusieurs heures de montage. Et un certain talent de synchronisation, ajoutera-t-on.

Urgences sur le pont

Les pompiers n’ont pas chômé durant ces journées festives. En début d’après-midi samedi, ils totalisaient 21 sorties en vingt-quatre heures, dont une pour un feu d’appartement rue de Contamines.

Et ce n’est sans doute pas un hasard si le SIS cite en première place le personnel de la santé dans sa dédicace, alors que la cinquième vague de l’épidémie de Covid bat son plein à Genève. Une vague qui atteint ce samedi un pic inédit depuis l’hiver dernier aux Hôpitaux universitaires (HUG).

L’évolution de l’épidémie aux HUG. HUG

En ce samedi matin de Noël, le coronavirus valait à l’institution de prendre soin de 223 malades, dont 60 convalescents après la maladie. Parmi les 163 autres en plein Covid actif, 20 sont pris en charge aux soins intermédiaires et 19 aux soins intensifs.

