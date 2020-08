Un manifestant tué par balle Afficher plus

Les autorités bélarusses ont confirmé mercredi la mort à l’hôpital d’un manifestant, blessé selon ses proches par un tir de la police lors de protestations contre la réélection d’Alexandre Loukachenko réprimées avec violence la semaine dernière.

Le ministère de la Santé a confirmé dans un communiqué la mort de Guennadi C., 43 ans, suite à une «forte détérioration» de son état de santé, ne mentionnant pas la cause de ses blessures. Selon ses proches et des sources citées par les médias bélarusses, le manifestant avait été touché par balle à la tête le 11 août à Brest (ouest).