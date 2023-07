Un été au zénith (2/41) – «Le Soleil? Une étoile ordinaire, mais miraculeuse» Le physicien solaire Frédéric Clette, auteur d’un livre de référence sur notre étoile, évoque la naissance, l’influence et les secrets de la naine jaune à qui l’on doit tout. Emmanuel Borloz

Le Soleil fait son chaud. Une éruption solaire (à gauche) «flashée» à 2172 kilomètres à la seconde (!). Aussi belles que potentiellement dangereuses, les éruptions – signes de l’activité de l’étoile – envoient des jets de matière dans l’espace qui atteignent souvent la Terre. NASA/Goddard/SDO

C’est l’histoire d’une petite étoile, une naine jaune très banale, située dans le bras d’Orion – l’un des plus grands bras spiraux de la Voie lactée. Une étoile parmi les centaines de milliards d’autres étoiles que compte la galaxie. Elle-même au milieu des centaines de milliards de galaxies qui peuplent l’univers observable. Une nanomiette du grand tout sans laquelle nous n’existerions pas.

«Une étoile ordinaire, mais miraculeuse», résume Frédéric Clette, physicien solaire à l’Observatoire royal de Belgique, où il gère le centre mondial SILSO dédié aux taches solaires et auteur d’une bible sur le sujet, «Le Soleil et nous». Pour tout comprendre sur la boule de plasma et son cœur en fusion qui nous fascine tant, difficile de trouver meilleur interlocuteur. Suivez le guide.

Quand et comment est né le Soleil?

«Seuil d’instabilité gravitationnel». Voilà la formule un brin absconse de l’astrophysicien à qui on demande comment est né le Soleil. Il nous explique qu’il y a 4,5 milliards d’années, un nuage de gaz et de poussières raréfiées gravite dans le disque de la Voie lactée. Sous l’effet de la rotation, la matière est compressée, le nuage se contracte. Jusqu’au fameux seuil d’instabilité gravitationnel, «un point de basculement», souligne Frédéric Clette.

Carte d’identité solaire Afficher plus Naissance Il y a 4,5 milliards d’années.

Lieu de naissance Périphérie de la Voie lactée, à 26’000 années-lumière de son centre.

Genre Étoile de type naine jaune.

Taille 1,4 million de kilomètres de diamètre (109 fois plus gros que la Terre).

Poids Masse de 1,9891 × 1030 kg (333’000 fois la masse de la Terre).

Composition Hydrogène (73%), hélium (24%) et oxygène, carbone, fer, néon, azote, silicium, magnésium, soufre.

Température 15 millions de degrés pour le cœur où se produit la fusion nucléaire, à peine 6000° à la surface et plus d’un million de degrés pour la couronne.

Vitesse Le Soleil tourne sur lui-même en environ 27 jours (25 jours à l’équateur, 35 jours aux pôles). Il gravite autour du centre de la voie lactée à 250 kilomètres à la seconde.

Le nuage s’effondre alors sous le poids de sa propre gravité. La contraction et la pression s’accentuent, les températures prennent l’ascenseur. Les réactions nucléaires centrales commencent, la sphère de gaz vire à la boule lumineuse. Notre étoile est née.

«Plein de fougue», le jeune Soleil est moins brillant qu’aujourd’hui mais plus rapide, il tourne sur lui-même en deux ou trois jours. Sa rotation est dix fois plus rapide qu’actuellement. D’infimes résidus de glace, de poussière et de gaz issus du nuage gravitent autour de l’étoile. Cette matière, qui s’étale en un disque perpendiculaire à son axe de rotation, s’agglomère. Pour donner naissance, quelques centaines de millions d’années plus tard, aux planètes du système solaire, à ses comètes et ses astéroïdes. Le ballet commence, il durera grosso modo dix milliards d’années.

À quoi «carbure» notre étoile?

Le Soleil tourne à l’hydrogène. Il en brûle quelque 600 millions de tonnes à la seconde, dans un processus physique qui s’auto-entretient (par la gravitation) et libère de gigantesques quantités d’énergies et irradie dans toute la gamme du rayonnement.

Le pôle Sud du Soleil en haute définition, capturé par la sonde Solar Orbiter en mars 2022. ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team

Concrètement, les étoiles sont de monstrueux réacteurs nucléaires. Dans leur cœur ont lieu des réactions de fusion: des noyaux d’hydrogène fusionnent pour former des atomes d’hélium. Une chaudière à 15 millions de degrés dans le cas du Soleil.

«Le Soleil, c’est 99% de la masse totale du système solaire. C’est gigantesque par rapport à notre petite planète, plus de 100 fois plus petite. Et pourtant, c’est une étoile très moyenne. Mais c’est la bonne moyenne! Les étoiles plus grandes et plus brillantes sont spectaculaires. Revers de la médaille: elles brûlent leurs ressources énergétiques comme un feu de paille. En quelques centaines de millions d’années, leurs ressources sont consumées. De telles étoiles ne sont pas favorables à l’émergence de la vie. Toute amorce de vie serait éradiquée par la disparition de l’étoile. Le fait que le soleil soit une étoile moyenne avec une durée de vie de 10 milliards d’années en fait un parfait candidat pour compter dans sa cohorte une planète non seulement habitable mais qui puisse, petit à petit, permettre à la vie de se développer.»

Quel effet a le Soleil sur la Terre?

Le Soleil est de près ou de loin lié à la quasi-totalité des phénomènes météo terrestres. «Et dans nombre de ressources énergétiques, géothermie exceptée», enchaîne Frédéric Clette, citant pêle-mêle «l’éolien, l’hydroélectricité, l’énergie marémotrice dans une moindre mesure et même la biomasse, où l’on récupère l’énergie solaire accumulée par les plantes sous forme chimique».

Et quid du dérèglement climatique? C’est la question chaude du moment, relève Frédéric Clette. «Le Soleil est variable. Il connaît des cycles d’activité (ndlr: intensité du champ magnétique, taches solaires, rayonnement…) de onze ans. Il a un seuil minimal d’activité en dessous duquel il ne peut pas descendre. À l’inverse, l’amplitude maximale de l’activité solaire est aussi immuable. Le Soleil est dans une phase très stable, son intensité ne varie que de quelques pour cent par milliard d’années. La tendance montante des températures sur Terre que l’on observe depuis quelques décennies disqualifie le Soleil, il faut chercher le coupable ailleurs. Si l’on regarde l’amplitude des cycles d’activités des septante dernières années, la tendance est même plutôt à la baisse. Ce qui va dans le sens inverse des températures sur Terre.»

Et de poursuivre: «Le dernier pic, en 2014, est le plus faible depuis un siècle. Si, dans le passé, il y a des indications qui montrent que les températures sur Terre ont suivi le cycle solaire, il y a découplage depuis 150 ans. L’influence du Soleil sur le climat, qui a toujours existé, est toujours présente, mais c’est une fraction minoritaire. Le facteur humain est devenu dominant.»

Que nous cache encore le Soleil?

Le Soleil se dévoile mais conserve encore jalousement plusieurs mystères, que des sondes tentent de percer (lire l’encadré).

Toujours plus près de l’étoile Afficher plus ESA/ATG MediaLab Trois sondes analysent le Soleil. Une américaine, Parker, qui vient d’identifier une source du vent solaire. Une chinoise, ASO-S, qui veut percer les secrets de son champ magnétique. Et une européenne, Solar Orbiter, qui rêve, entre autres, de comprendre pourquoi la couronne solaire fait plus d’un million de degrés alors que la surface de l’étoile ne fait «que» 6000°. La sonde européenne va plusieurs fois «frôler» le Soleil. Au plus près, Solar Orbiter ne sera qu’à 42 millions de kilomètres du Soleil (la distance moyenne Terre-Soleil est de 150 millions de km). Elle en fera au moins 22 fois le tour. Ce 4 juillet 2023, la sonde est à 142’066’186 kilomètres de notre étoile, indique son suivi en temps réel. Bijou de l’Agence spatiale européenne (ESA), Solar Orbiter embarque un hublot vaudois conçu par la société Almatech. Et un instrument suisse développé à la Haute École spécialisée du Nord-Ouest du pays (FHNW) sous la direction de Samuel Krucker, ancien de la NASA. STIX, son petit nom, est un télescope à rayons X chargé d’étudier les éruptions solaires. «La sonde est de l’autre côté du Soleil, ce qui ne facilite pas l’échange de données, mais la mission se passe bien, nous commençons à comprendre la façon dont le vent solaire accélère», relève Samuel Krucker, qui se réjouit surtout des prochaines étapes. «Dès 2025, Solar Orbiter va incliner son orbite pour mieux voir les pôles de l’étoile et en obtenir des mesures inédites.» Étudier le Soleil sous toutes ses coutures permettra des prévisions météo spatiales fiables, condition sine qua non de futures missions d’explorations. Mais permettra aussi de mieux comprendre l’Univers. «Le Soleil, c’est la pierre de Rosette stellaire. Il y en a de très différentes, mais ce sont toutes des boules de gaz très chauds, chargées électriquement, qui produisent des champs magnétiques et dont les mécanismes physiques fondamentaux sont les mêmes. La pierre de Rosette ne comporte pas tous les hiéroglyphes égyptiens. Mais la correspondance sur quelques centaines de mots donne la clé pour comprendre tout le reste. Pareil pour le Soleil», conclut Frédéric Clette.

«Il reste trois grandes énigmes, résume Frédéric Clette: on ne sait toujours pas ce qui déclenche les éruptions solaires. La deuxième concerne les cycles de l’étoile. On commence à comprendre que le Soleil est une fantastique usine à recycler, en l’occurrence son propre champ magnétique. Le Soleil récupère et amplifie son champ magnétique en le transférant de la surface aux pôles. Cette dimension circulaire explique sans doute pourquoi l’activité du Soleil est périodique, avec des cycles de onze ans, mais nous n’en savons pas plus. Percer ce mystère nécessite d’observer les pôles de l’étoile, ce qui n’a pas encore été fait. La dernière inconnue concerne le vent solaire, ce flux de particules qui bombardent l’espace et à qui l’on doit notamment les aurores boréales. Sa source est encore peu connue.»

