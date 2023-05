Week-end prolongé – Le soleil fera-t-il enfin son retour pour l’Ascension? Les précipitations offriront un peu de répit cette fin de semaine. Mais il faudra encore attendre pour des températures clémentes. Etonam Ahianyo

Le reste du week-end sera assez ensoleillé, avec des cumulus en montagne. Keystone

Ce week-end de l’Ascension sera-t-il pluvieux ou ensoleillé? La nature a visiblement opté pour un temps contrasté où l’apparition du soleil s’accompagnera d’un risque de pluie.

À en croire les prévisions de MétéoSuisse, la Suisse sera coupée en deux avec le nord un peu plus ensoleillé que le sud des Alpes, qui sera passablement nuageux. Si on veut avoir plus de soleil, il faudra se diriger vers le nord du pays.



Jeudi, jour de l’Ascension, le soleil fera bel et bien son retour. Le temps sera assez ensoleillé en Suisse romande. Mais le ciel sera plus changeant en direction des Alpes où des risques d’averses sont signalés en montagne dans l’après-midi.



Le reste du week-end sera assez ensoleillé, avec des cumulus en montagne et des pluies isolées sont possibles l’après-midi dans les Alpes.

Bise tempétueuse

Déjà ce mardi, la météo est caractérisée par un ciel souvent très nuageux et quelques averses intermittentes avec des précipitations le long des Préalpes. Ce temps restera inchangé les premières heures de la journée de mercredi avant de passer à un temps assez ensoleillé en plaine, et en partie ensoleillé en montagne.



Une bise tempétueuse est annoncée pour mercredi. Tout le plateau romand sera secoué par des rafales de vent. Le pic atteindra entre 70 et 90 km/heure en Suisse romande. «Avec cette bise tempétueuse, la température ressentie ne sera vraiment pas agréable», reconnaît Lionel Fontannaz, prévisionniste chez MétéoSuisse.

Côté température, une grande différence n’est pas observée entre la Suisse romande et la partie alémanique du pays. Alors qu’il fait entre 11 et 14 degrés mardi, le mercure grimpera pour retrouver des valeurs proches de normes de saison avec des maximales entre 19 et 22 degrés vendredi et samedi.



Dès la fin de semaine, nous retrouverons des températures dans les normes de saison. Côté ciel, pas de haute pression en vue, selon MétéoSuisse. Au mieux, on aura souvent un temps assez ensoleillé en plaine mais un risque d’averses en deuxième partie de journée, surtout en montagne.

À quand le vrai retour des températures clémentes? Difficile à dire. «Nos prévisions s’effectuent sur une quinzaine de jours et seront bien entendu régulièrement mises à jour», déclare Lionel Fontannaz.

Etonam Ahianyo

