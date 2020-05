La restauration en temps de déconfinement – Le soleil est attendu de pied ferme Le Café-Restaurant de la Fontaine compte sur sa terrasse pour accueillir les clients. Mathias Deshusses

Marc Dimier en compagnie de son fils, Loïc. Mathias Deshusses

«Nous sommes ravis de rouvrir!» Cri du cœur unanime de la part de Marc Dimier et de son fils Loïc. Aux commandes de l’établissement familial depuis 2006, le premier a laissé la direction des lieux au second en 2012. Se revendiquant comme des ambassadeurs du terroir dans sa globalité, c’est avec le sourire qu’ils attendent les clients dans ce restaurant campagnard au charme certain. Non sans garder un œil sur la météo.