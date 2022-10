L’horizon semble enfin s’éclaircir pour l’énergie solaire à Genève. L’État veut assouplir ses règles en matière de panneaux photovoltaïques, ce qui devrait faciliter leur installation dans les zones villageoises. Car actuellement, les bonnes volontés y sont régulièrement réfrénées au nom de la protection du patrimoine.

Le Canton doit se montrer moins rigoureux, sans pour autant aller jusqu’à balayer toute considération d’ordre patrimonial, comme le veut le PLR sous prétexte de transition énergétique. Bien sûr, il ne s’agit pas de poser des panneaux solaires n’importe où. Les bâtiments à valeur historique, entre autres, doivent évidemment être dispensés de participer à l’effort de guerre. Mais l’urgence climatique et la crise énergétique exigent un changement de cap.

Certes, l’enjeu est plutôt symbolique, les bâtiments protégés ou en zone protégée ne représentant qu’une minorité du parc bâti. Mais en politique, les symboles ont leur importance. Mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont prêts à casser leur tirelire pour produire une électricité propre et locale brouille le message des autorités, alors que par ailleurs, celles-ci demandent à la population de se serrer la ceinture en vue d’une probable pénurie d’énergie.

C’est d’autant plus incompréhensible quand le conseiller d’État en charge à la fois de l’énergie et du patrimoine est issu du parti écologiste. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et par les temps qui courent, même une modeste contribution à la production énergétique du pays ne peut être négligée. Surtout si elle est d’origine renouvelable. Les juges ne disent pas autre chose avec un énième arrêt allant dans le même sens. Espérons que la révision en cours des règles étatiques, dont on ignore pour l’instant le détail, soit à la hauteur des attentes.

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.