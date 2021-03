Star des protéines végétales – Le soja, un allié à manier avec précaution Lait, steaks, yaourts et sauces en tous genres: le soja se décline sous de nombreuses formes. Pour notre plus grand bien? Prudence, car sa teneur en phyto-œstrogènes n’est pas anodine. Laetitia Grimaldi en collaboration avec Planète Santé

S’il est évident que le tofu, entre autres, contient du soja, on en trouve aussi, par exemple, dans des plats préparés comme les lasagnes industrielles. Getty Images/iStockphoto

Star incontestable des protéines végétales, le soja est partout. Présent sur toutes les tables végétariennes ou presque, il séduit aussi de plus en plus les personnes simplement désireuses de réduire leur consommation de viande (on parle de «flexitariens»). Et le calcul est en partie juste.

Car, côté face, le soja est de loin la source de protéines végétales la plus intéressante. Son atout phare: contenir les huit acides aminés essentiels à nos organismes adultes. Pour rappel, à l’instar de perles qui permettraient d’élaborer n’importe quel collier, les acides aminés (il en existe 22) nous sont indispensables pour fabriquer nos protéines, impliquées dans l’ensemble des processus physiologiques du corps.