Série d’été: parcs à chiens (1/5) – Le soir venu à Geisendorf, place à la famille canine recomposée Un nouvel espace de liberté sans laisse. On le doit au SEVE. Il manque juste de l’eau. Thierry Mertenat

Genève, le 2 juillet 2023. Sunny (le spitz nain de 9 mois) et White (le husky de 15 mois) font leur promenade dominicale à Geisendorf. PIERRE ALBOUY

Il vient de fêter sa première année d’exploitation. Gros succès. À certaines heures du soir, une ambiance de concours canin, les rings et les juges en moins. Le parc à chiens de Geisendorf se taille en effet une jolie réputation dans le quartier et même au-delà. Il profite d’une petite butte ombragée surplombant une place de jeux pour enfants, un fitness en plein air et, plus loin, des préaux d’école.

Malgré la proximité des publics et des pratiques, la cohabitation se déroule bien. Mieux qu’avant assurément. Les chiens, lâchés hier sur les pelouses et les allées, au risque de se faire amender, ont désormais leur espace à eux, dit de liberté, entièrement clôturé.

Abreuvoir de fortune à Geisendorf. Tout le parc a soif, le bassin-fontaine est en travaux pour une durée illimitée. PIERRE ALBOUY

Si la barrière et ses deux portiques sentent encore le neuf, tout le reste atteste un usage intensif. À commencer par le sol. Les cheminements en matière argilo-calcaire qui le traversent se confondent avec la surface pelée. L’herbe, qui poussait jadis, ne poussera plus. La terre fait des grumeaux dès que la pluie tombe, les trous se remplissent comme des cuvettes débordantes.

L’instinct ratier de nombreuses races présentes chaque jour a creusé la parcelle en mains endroits. Les cratères ont été rebouchés, d’autres sont apparus. Ne dit-on pas que les chiens cherchent la fraîcheur sous leurs pattes en période de canicule? Travaux de dégrappage. Geisendorf est un bon laboratoire pour cela.

Un mini-cordon boisé, dominé en son centre par un magnifique magnolia aux feuilles brillantes, apporte un peu d’ombre salvatrice, même si deux bancs sur quatre sont toujours dans le soleil. En fin de journée, repli groupé dans la partie la plus au sud.

Les tailles se mélangent dans ce salon canin improvisé, les propriétaires se parlent, des envies apéritives apparaissent; avant la fin de l’été, on trinquera, c’est sûr. En regardant «White» (un husky de 15 mois) baisser la tête pour renifler et, deux étages plus bas, «Sunny» (un spitz nain à poil long).

Bonne entente dominicale, sous les yeux du photographe convié, jeune père à la ville, plutôt poussette-canne que laisse télescopique. «Je devrais revenir avec mes filles, elles adorent les animaux de compagnie», lance-t-il.

L’herbe se fait de plus en plus rare. Sol pelé. PIERRE ALBOUY

Les écriteaux placardés ici et là ne sont pas pour lui. Rappel citoyen: «Parcs à chiens ne veut pas dire WC pour chiens! Ramassez les crottes, s’il vous plaît. Merci.» Une retraitée, qui se déplace en voisine avec sa meute, remplit régulièrement sa réserve de sachets avec les oublis de la nuit précédente. L’obscurité favorise l’attention flottante. Or, le canidé de réseaux sociaux fait aussi ses besoins dans la vraie vie.

«Le chien des réseaux sociaux fait aussi ses besoins dans la vraie vie…»

Et il a soif comme son maître. Pas le plus petit point d’eau dans le proche horizon. Se raccorder aux SIG aurait coûté trop cher. Une gamelle en plastique remplace la fontaine hors service du parc. En travaux depuis des lustres. Elle servait de piscine aux enfants et, parfois, aux chiens. Un blâme en passant aux planificateurs municipaux qui négligent à chaque fois l’arrivée des grandes chaleurs.

Avertissement citoyen à l’attention des usagers qui oublient de se baisser. PIERRE ALBOUY

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.