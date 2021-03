Tous les treize jours en moyenne à Genève, un enfant exposé à un danger imminent est retiré à sa famille pour être immédiatement mis en sécurité. Cette disposition appelée «clause péril» a connu une forte augmentation en 2019, ce qui a motivé les députés à mieux l’encadrer, en septembre dernier.

Ôter, même temporairement, la garde d’un jeune à ses représentants légaux est une décision très grave qui n’est pas sans effet sur le développement et l’équilibre de cet enfant. Or, sans arriver à une issue aussi extrême que la clause péril, de nombreux mineurs sont placés, chaque année, dans des foyers ou des familles d’accueil: le canton a recensé 653 placements en 2019.

«L’hôpital n’est pas fait pour des enfants en bonne santé.»

Problème de taille: il manque des places dans les structures adaptées. Et ces enfants, certes en détresse mais pas malades, doivent parfois séjourner à l’hôpital dans l’attente d’une solution plus appropriée. Une situation absurde. L’enquête que nous avons menée en atteste. Et cela pour de multiples raisons. Même si le personnel se montre admirable dans le rôle d’éducateur qu’il doit endosser, cet accompagnement est particulièrement chronophage pour des soignants déjà fort sollicités par leurs petits malades. Et puis, l’hôpital n’est pas fait pour des enfants en bonne santé: si les soins de base tels que la toilette et les repas sont prodigués, il ne peut en être de même pour les apprentissages, les jeux et la prise en charge psychoaffective.

Il faut donc à tout prix augmenter le nombre de places en foyers et en familles d’accueil. Mais surtout faire le maximum pour maintenir à domicile les mineurs en difficulté. L’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui permet d’encadrer des familles pour éviter des placements, est en plein développement. Une source d’espoir.