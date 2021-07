Le plat de l’été 4/10 – Le «so British» Christian Gregori et ses beans on toast Le comédien genevois apprécie ce repas simple et riche à la fois qui lui rappelle son enfance. Sa femme et ses enfants beaucoup moins… Laurence Bezaguet Grobet

Christian Gregori qualifie son plat comme étant celui «des gens pressés». PIERRE ALBOUY

«Parfois, il cuisine des pâtes au thon plus ou moins mangeables.» Lola et Noah, les deux cadets de Christian Gregori – trois enfants – ne font pas dans la dentelle pour décrire les talents culinaires de leur comédien de père. Nous les avons rencontrés tous les trois dans leur ravissante maison de la Servette. «Comme il déteste ne rien faire, pendant le confinement il s’est lancé dans la pâtisserie… sans recette, raconte Lola. Son must, c’est un étonnant pain perdu.»

De la pâtisserie sans suivre d’instructions, c’est assurément perdu d’avance. Alors quand Christian Gregori s’apprête à nous préparer ses bien aimés beans on toast, on reste incrédule en ce jour de forte chaleur. «Avec le porridge au cacao, c’est le seul plat que je cuisine régulièrement. Même en été…» Petites madeleines d’enfance, sa maman étant originaire de l’ouest de l’Angleterre. Un pays cher à ce quinquagénaire qui cumule trois passeports: anglais donc, italien par le papa qui a séduit son épouse rencontrée en terre shakespearienne en lui faisant croire qu’il était châtelain, et suisse. Christian Gregori revendique surtout son côté genevois: c’est au Collège de Saussure qu’il a attrapé le virus du théâtre «grâce à François Truan, un professeur passionné et passionnant».