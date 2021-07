Tour de France – Le Slovène Primoz Roglic jette l’éponge Largement distancé au général, Roglic a abandonné avant la 9e étape de la Grande Boucle. Il avait terminé 2e de la dernière édition.

Touché lors de la 3e étape, Primoz Roglic ne s’est jamais vraiment remis de sa chute lors de la 3e étape du Tour de France. AFP

Le Slovène Primoz Roglic, deuxième du Tour de France l’an dernier, a renoncé à poursuivre la course, dimanche, avant le départ de la 9e étape à Cluses, a annoncé son équipe Jumbo. Roglic est fortement diminué par les suites d’une chute lundi dernier dans la 3e étape. «Ça ne sert à rien de continuer ainsi», a déclaré le Slovène, cité par son équipe. «Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs», a-t-il ajouté.

L’ancien sauteur à skis avait annoncé en début d’année que ses principaux objectifs de la saison étaient le Tour de France et l’épreuve sur route des JO de Tokyo, prévue le 24 juillet.

«Aucun progrès dans mon rétablissement»

«Je suis très déçu de devoir quitter le Tour mais je dois l’accepter tel qu’il est. Je reste optimiste et regarde vers l’avenir», a poursuivi Roglic qui a évoqué son parcours douloureux depuis sa chute survenue à une dizaine de kilomètres de l’arrivée à Pontivy (Morbihan).

«Je ne pensais pas que cette chute provoquerait mon abandon. Je ne regarde jamais aussi loin. Après quelques jours, j’ai vu que je ne faisais aucun progrès dans mon rétablissement», a-t-il expliqué.

«Même si je me suis surpris moi-même dans le contre-la-montre, j’ai encore eu un mauvais pressentiment les jours suivants. Les étapes longues et difficiles font des ravages. Je vais maintenant me concentrer sur la récupération», a conclu celui qui avait abordé le Tour en position de favori avec son compatriote Tadej Pogacar, vainqueur l’an dernier.

Largement distancé

Après sa chute, Roglic a limité la casse dans le contre-la-montre mercredi à Laval, où il n’a lâché que 44 secondes à Pogacar, dominateur. Mais il a payé la note de ses blessures, de multiples contusions, dans la longue étape (249 km) menant vendredi au Creusot (Saône-et-Loire), avant de terminer très attardé, dans le «gruppetto», la première étape de montagne au Grand-Bornand.

Après huit étapes, il occupait la 51e place du classement général à près de 40 minutes de Pogacar, nouveau maillot jaune de cette édition.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.