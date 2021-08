football – Le SLO recevra Sion, Servette et Lausanne préservés Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a rendu son verdict. Du côté des Romands de Super League, le FC Sion est celui qui a été le moins gâté par le sort. Sport-Center

Filip Stojilkovic et Sion vont devoir affronter le Stade Lausanne au prochain tour. KEYSTONE

Stade Lausanne – Sion. Voilà l’affiche la plus alléchante pour les spectateurs romands à se mettre sous la pupille lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse, qui se disputeront entre le 17 et le 19 septembre.

L’ancien joueur de Grasshopper et Bâle notamment, Kay Voser a eu la main plus clémente avec Servette et Lausanne. Les Genevois se rendront à Bâle pour y affronter Concordia (2e ligue interrégionale). Les Vaudois devront effectuer le déplacement de la Gruyère pour y défier Bulle (1re ligue).

Saint-Gall à Trois-Chêne

Les autres clubs romands n’ont pas été vernis. Yverdon aura l’avantage de recevoir, mais la tâche ne sera pas aisée contre Wil. Neuchâtel Xamax accueillera Lugano, tandis qu’Étoile Carouge (contre Winterthour), Chênois (face à Saint-Gall) et Bienne (à Black Stars) auront également des matches bien compliqués.

Outre-Sarine, les clubs de Super League devraient s’en sortir sans embûches. À part, peut-être Grasshopper, qui aura droit à un déplacement périlleux à Thoune.

Bulle recevra LS

Le tirage des 16es de finale (17-19 septembre): Stade Lausanne (ChL) – Sion. Concordia Bâle (2e inter.) – Servette. Bulle (1) – Lausanne. Yverdon (ChL) – Wil (ChL). Neuchâtel Xamax (ChL) – Lugano. Black Stars (PL) – Bienne (PL). Étoile Carouge (PL) – Winterthour (ChL). Porrentruy (2e ligue) – Chiasso (PL). Paradiso (2) – Aarau (ChL). Bosporus (2e ligue) – Schaffhouse (ChL). Kriens (ChL) – Zurich. Rorschach-Goldach (2e inter.) – Bâle. Coffrane (2) ou Buochs (1) – Lucerne. Chênois (1) – Saint-Gall. Thoune (ChL) – Grasshopper. Ilira (2) – Young Boys.

