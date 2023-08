Choc des extrêmes à la Pontaise – Le SLO compte sur ses anciens Servettiens pour créer l’exploit Issus de la formation du SFC, les Stadistes Mergim Qarri et Alban Ajdini se réjouissent de se rappeler au bon souvenir d’un club qu’ils affronteront «au bon moment», ce samedi (18h). André Boschetti

Même s’ils ne sont pas revanchards, les Stadistes Alban Ajdini et Mergim Qarri comptent bien jouer un sale coup à Servette, leur club formateur, samedi à la Pontaise. 24heures/Odile Meylan

Racing Genk, Stade Lausanne Ouchy, Glasgow Rangers: cherchez l’intrus. Trois jours après son improbable exploit en Belgique et quatre avant un match aller en Ecosse qui pourrait lui entrouvrir les portes d’un ultime duel pour accéder, pour la première fois, à la prestigieuse phase de poules de la Ligue des champions, chacun se demande avec quel état d’esprit Servette va se rendre à la Pontaise, samedi. D’autant plus pour y affronter le club le plus modeste de Super League.