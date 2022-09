Déchets radioactifs en Suisse – «Le site le plus sûr» pour un dépôt situé dans le canton de Zurich La Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) s’est exprimée lundi lors d’une conférence de presse à Berne.

Le futur dépôt en profondeur pour les déchets radioactifs devrait être construit sur le territoire de la commune de Stadel, dans le canton de Zurich (photo d’illustration). KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le nord du Lägern, dans le canton de Zurich, est «le site le plus sûr» pour un dépôt en couches profondes pour entreposer les déchets radioactifs, selon la Nagra. «C’est le meilleur site avec les plus grandes réserves de sécurité».

La qualité de la roche dans cette zone y est la plus élevée et c’est là qu’elle est la plus stable, a indiqué lundi la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) lors d’une conférence de presse à Berne. Le site dispose aussi «des plus grandes réserves de capacité».

L’entrée du dépôt doit être construite sur le territoire de la commune de Stadel (ZH). Les installations d’emballage des déchets radioactifs devraient être construites près du dépôt intermédiaire (Zwilag) déjà existant à Würenlingen (AG).

