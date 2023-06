Attaque informatique – Le site internet de l’aéroport de Genève ciblé par des hackeurs prorusses Après la Confédération lundi, l’armée suisse et les aéroports zurichois et genevois ont été visés mardi par le groupe de pirates informatiques NoName. Aymeric Dejardin-Verkinder

Capture d’écran du compte Telegram du groupe de hackeurs proprusses qui revendique l’attaque du site de l’aéroport de Genève. TELEGRAM/NNMO57

Les attaques menées par le groupe de pirates informatiques NoName contre des sites internet suisses se poursuivent ce mardi. Après divers sites de la Confédération lundi, les hackeurs prorusses s’en sont pris ce mardi à l’armée ainsi qu’aux aéroports de Zurich et Genève, comme le rapporte 20minutes.ch.

«Depuis le milieu de matinée, notre site internet gva.ch est victime d’une attaque de type DDoS (ndlr: Distributed Denial of Service, ce qui signifie «déni de service distribué»), confirme Ignace Jeannerat, porte-parole de Genève Aéroport. Cette attaque n’affecte en rien le bon fonctionnement de l’aéroport. Notre application mobile et nos réseaux sociaux ne sont pas touchés non plus.»

«Alors que les autorités suisses continuent de fournir des armes aux nazis ukrainiens, nous continuons de punir les portails russophobes», explique le groupe NoName sur la messagerie Telegram.

Vers 16h30, les sites des aéroports genevois et zurichois étaient à nouveau accessibles.

Lorsqu’on souhaite accéder au site gva.ch, voici le message qui s’affiche dans le navigateur internet. L’attaque a duré plusieurs heures. (capture d’écran réalisée à 15 h 10, le 13 juin 2023) DR

