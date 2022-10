Tennis de table – Le Silver Star a repris sa place à la table des grands Le club de Vermont, 34 fois champion suisse, poursuit l’œuvre d’Hugo Urchetti, son président historique et sa figure tutélaire. Il est de retour en LNA après dix-neuf ans d’attente. Pascal Bornand

Les frères Benjamin et Nolan Givone encadrent Alain Loiseau. Ce sont eux, avec Simon Stalla, qui ont ramené Silver Star en LNA et qui espèrent cette saison l’y maintenir. LDD/SILVER STAR

Cela fait depuis dix-neuf ans que le Silver Star Genève n’avait plus pris place à la table des grands, lui, le club aux 34 titres nationaux, la plupart remportés grâce aux coups de raquette, puis sous la présidence d’Hugo Urchetti, joueur flamboyant et dirigeant éclairé, multiple champion suisse et artisan de l’entrée du tennis de table aux Jeux olympiques. Amorcée à sa disparition, en 2004, cette longue éclipse s’est refermée samedi dernier à Rapperswil avec le retour en LNA des pongistes de Vermont.