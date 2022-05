À vélo, sur les chemins du canton – Le Signal, avec terrasses à volonté Une série de propositions pour découvrir Genève à bicyclette. Cathy Macherel

Chantier par-ci, chantier par-là, à la sortie de la gare de Bachet, à Lancy, on peine à croire que cette balade à vélo, qui part en direction de la commune de Plan-les-Ouates et son lot de manufactures, va nous faire oublier l’agitation ambiante. Une voie cyclable qui ignore les voitures nous permet pourtant de gagner en toute sécurité l’ancien village et de prendre bientôt de la hauteur en direction de Compesières. Les champs, ici, reprennent le dessus, et un agréable chemin nous conduit jusqu’à Bardonnex.