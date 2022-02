Éditorial - Le sexisme bien-pensant de la Ville

Une ludothèque publique organisait la semaine dernière une soirée en «mixité choisie sans hommes cisgenres». Comprenez que les hommes en étaient exclus. Devant les critiques, la veillée a été annulée, au grand dam de la conseillère administrative Christina Kitsos. «C’est précisément pour promouvoir le vivre-ensemble» que la Ville de Genève promeut des manifestations interdites aux hommes, soutient l’élue socialiste.

Abo Polémique à la ludothèque «Cette soirée devait promouvoir le vivre-ensemble» Abo «Mixité choisie» ou discrimination? Ramdam autour d’une soirée interdite aux hommes «Mixité choisie», «cisgenre», «vivre ensemble». Sur la forme, cette histoire illustre combien ce verbiage tord les mots et les vide de leur sens. La Ville dit «mixité» pour «non-mixité», «vivre ensemble» pour «vivre séparément». Sur le fond, on se demande s’il est bien légal d’interdire des événements publics aux hommes. Et si c’est ainsi que l’on favorisera l’égalité entre les sexes.

Heureusement, la société est mixte et plurielle. En faisant jouer des jeunes filles entre elles, leur apprend-on à avoir confiance, à oser prendre la parole et à s’affirmer face aux garçons? Dans la rue, dans le bus, au bureau: la société rappelle chaque jour aux femmes qu’elles doivent lutter pour avoir la même légitimité, la même place et le même temps de parole que les hommes. Pour promouvoir l’égalité autrement que dans un discours creux, osons la mixité. Quitte à rappeler les règles à (celles et) ceux qui font mine de les oublier.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.