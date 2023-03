Nos enfants regardent le porno mais ne savent pas comment on fait les bébés. Alors que l’omniprésence des portables fait entrer le loup de l’obscène dans la bergerie de l’enfance, les statistiques montrent chez les jeunes une ignorance accablante, qu’il s’agisse de représentation du corps, de consentement, de discriminations ou… de reproduction.

Dans une société aussi informée que la nôtre, comment expliquer une telle carence?

C’est que le sexe n’est pas anodin. On ne peut l’enseigner comme la biologie, l’histoire ou les sciences sociales, même si elles parlent d’organes génitaux, de mouvements féministes et de taux de fécondité. Le sexe est indicible, Freud l’a théorisé: l’ordre social est fondé sur une répression de la sexualité destinée à produire une sublimation des pulsions, les dérivant des buts sexuels aux buts sociaux. Or l’école est le moteur principal de cette dérivation, par la coercition des pulsions (discipline) aussi bien que l’exigence intellectuelle (instruction) ou l’intériorisation des règles de vie (éducation).

Y introduire le sexe, c’est risquer de gripper le moteur, voire de provoquer des accidents. Impossible de confronter une civilité naissante à une sauvagerie aux aguets.

J’en ai fait une expérience frappante lors d’un cours de philosophie qui abordait la notion de pudeur, pudeur que les élèves définirent d’abord comme conditionnement social, au même titre que la bienséance ou les interdits moraux. Je leur fis remarquer qu’on pouvait aisément suspendre les uns, mais pas l’autre: alors que chacun pourrait se mettre à roter, mentir ou voler le stylo de son voisin si on l’y autorisait, je mis au défi quiconque de se mettre nu. Un élève monta alors sur sa table pour se déshabiller. Ma vie défila devant mes yeux. Je constatai cependant que, tout nu qu’il était, il avait laissé sa main sur ce qui restait à cacher. Belle démonstration par l’exemple.

«Un élève monta alors sur sa table pour se déshabiller. Ma vie défila devant mes yeux.»

En tentant de concilier les opposés de l’esprit et du corps, de la raison et du désir, du consenti et du corrompu, la parole institutionnelle se place elle-même entre l’arbre d’une norme culpabilisante (c’est mal), médicale (c’est dangereux) ou technique (ce n’est que ça), et l’écorce d’une exhibition dénaturée. La seule façon d’échapper à l’alternative entre parole vide et image aveugle, c’est d’aborder le sexe comme passage, comme transgression.

Car en parler comme de digestion, de révolution ou d’inflation, c’est se tromper sur sa nature, qui échappe à toute catégorisation. Il faut prendre le risque des exemples, des émotions, de la gêne, des empiètements pour aborder les questions du corps sexué et du consentement, des luttes et des représentations, des traumatismes et des fantasmes. Et c’est précisément de ces sables mouvants qu’émergera d’autant mieux la nécessité de cadres juridiques et moraux.

Si le sexe ne s’enseigne pas, c’est qu’il n’est pas une chose, comme on aimerait le croire pour mieux le ranger comme un simple accessoire. C’est une source de puissance et d’abus protéiforme qui nous traverse en permanence et qu’à ce titre, il faut avoir les outils pour décrypter.

Si «tout, âme et corps, est dans le sexe: sens, preuves, pureté, orgueil, mystère maternel, […] amours, splendeurs, plaisirs de la terre, gouvernements, juges, dieux, personnages escortés, tout est dans le sexe, fait partie du sexe, justifie le sexe.» (W. Whitman), il est impératif d’en mettre à nu, devant nos jeunes hyperconnectés à deux doigts du court-circuit, l’équivocité et l’efflorescence.

