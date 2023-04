Les années passent, le tabou demeure. Sur un écran, le fait de représenter la sexualité continue, aujourd’hui encore, à susciter la polémique. Voire le scandale. Dans un film dit classique, ou simplement d’auteur, montrer un couple en train de faire l’amour revient à franchir une ligne. De multiples exemples l’attestent dans l’histoire du cinéma, même récente. Pourtant, la révolution sexuelle est passée par là.

Mai 68, la libération des mœurs, avaient indirectement conduit à l’explosion du cinéma pornographique. Qui devint une industrie dans les florissantes années 70. Et un genre à part entière qu’il était au fond bien pratique de cloisonner ainsi, de parquer loin des regards supposés pervers. Cinquante ans plus tard, ce genre se retrouve sur le Net sans que le cinéma ne s’en mêle. En revanche, quand le cinéma se mêle de sexe, les hauts cris reprennent. Lorsqu’un film projeté dans un festival contient une scène de sexe non simulé, il se fait huer, houspiller, conspuer.

Ceux et celle par qui le scandale arrive s’appellent Lars von Trier, Catherine Breillat, Larry Clark, Vincent Gallo, Gaspar Noé. Soit des grands noms du cinéma d’auteur. Il suffit de peu de choses pour que s’installe ce hourvari qui les vouera aux gémonies. Une séquence choc, une pénétration, une fellation, une partouze. Le seul fait de rédiger ces mots ici entrouvre le voile de l’opprobre. Mais pour les cinéastes, il ne semble pas y avoir d’entredeux. Le sexe mène à l’effroi, sans possibilité de rémission. Ce tabou semble éternel.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

