Praille – Le seul streetpark couvert du canton se refait une jeunesse La Ville de Lancy a investi 340’000 francs pour remplacer les modules de ce site qui fête ses 20 ans. Thierry Mertenat

Genève, le 6 novembre 2021. Démonstration des membres de l’association Pulp 68 sur le module central de la Praille. MAGALI GIRARDIN

L’actualité du week-end n’a pas été uniquement celle du fait divers. Entre deux incendies et juste avant deux nouvelles défaites des sportifs d’élite portant le maillot grenat, on a croisé des amateurs de skateboard radieux. Samedi, à la mi-journée, ils recevaient la visite des pouvoirs publics dans leur jardin en dur de la Praille, investi il y a vingt ans, occupé depuis sans relâche ludique, enrichi, rénové et, désormais, officiellement inauguré.

«Il était temps, lâche un fidèle de l’endroit. Une reconnaissance, enfin, pour les riders en galère, après les Jeux olympiques qui ont mis à l’honneur notre discipline. Juste à côté d’un stade de foot qui a coûté des millions», et qui reste, en effet, chaque week-end aux trois quarts vide. L’affluence dérisoire de dimanche, sous le soleil, pour le match Servette-Zurich ne démentira pas la précision cruelle.